Στους 55 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Οι αρμόδιοι εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

«Συνολικά έχουν εντοπιστεί 55 σοροί από το βράδυ του Σαββάτου», δήλωσε ο Τζαβέντ Ναμπί Χοσό, υπαρχηγός της αστυνομίας στο Καράτσι, διευκρινίζοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται στα ερείπια του κτιρίου.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο εμπορικό κέντρο, ενώ σωστικά συνεργεία και πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο παραβιάσεων των κανόνων πυρασφάλειας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη του Πακιστάν, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας σε δημόσια κτίρια και εμπορικούς χώρους, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις όπως το Καράτσι.

