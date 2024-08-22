Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν στη Νέα Ζηλανδία λόγω της έκλυσης τέφρας μετά την έκρηξη του ηφαιστείου White Island, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από το Όκλαντ, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας.

🚨🇳🇿🌋The White Island Volcano has erupted on Thursday in New Zealand flights are grounded and canceled due to ash clouds pic.twitter.com/Yoh0jbOsoA August 22, 2024

Σήμερα το πρωί λόγω της παρουσίας ηφαιστειακής τέφρας στην ατμόσφαιρα η Air New Zealand αναγκάστηκε να ακυρώσει 10 πτήσεις, ανακοίνωσε η εταιρεία. Εκπρόσωπός της επεσήμανε λίγο αργότερα ότι η τέφρα καθάρισε και οι πτήσεις έχουν αρχίσει να επαναλαμβάνονται.

Το «φονικό» Whakaari

Το 2019, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη του ηφαιστείου White Island, που στα μαορί ονομάζεται Whakaari.

Από τότε, η πρόσβαση στο White Island έχει απαγορευθεί, ένα μέτρο που επηρεάζει αρνητικά το έργο των ειδικών που παρακολουθούν τη δραστηριότητα του ηφαιστείου.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, νωρίτερα τον Αύγουστο ξεκίνησε ήπια ηφαιστειακή δραστηριότητα στο White Island, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο ερευνών GNS Science.

Το συμβάν εντάσσεται στους «τυπικούς κύκλους έκρηξης» του ηφαίστειου και «η δραστηριότητα αυτή ενδέχεται να συνεχιστεί κάποιο καιρό, για εβδομάδες ή και μήνες», διευκρίνισε το ινστιτούτο.

Η Νέα Ζηλανδία αύξησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το επίπεδο συναγερμού για ηφαίστεια στο επίπεδο τρία στην πεντάβαθμη κλίμακα.

Πηγή: skai.gr

