Οι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν τη διείσδυση στη ρωσική επικράτεια ουκρανικής ομάδας δολιοφθοράς και αναγνώρισης μέσω των συνόρων στη δυτική περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων από την περιοχή από την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την έφοδό τους στη γειτονική της ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, δήλωσε σήμερα Ρώσος αξιωματούχος.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι οι δυνάμεις της προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία και ότι έχουν αρχίσει να απωθούν τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιφέρεια Κουρσκ, αν και υψηλόβαθμος διοικητής προειδοποίησε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανασυντάσσονται πιθανόν για να εξαπολύσουν άλλη επίθεση.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Μπριάνσκ Αλεξάντερ Μπογκομάζ, συνοριοφύλακες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας και μονάδες του ρωσικού στρατού απώθησαν χθες επίθεση ουκρανικής ομάδας σαμποτάζ και αναγνώρισης.

Ο Ρώσος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η απόπειρα διείσδυσης στο ρωσικό έδαφος έγινε στην περιοχή Κλίμοβο, η οποία συνορεύει με την περιφέρεια Τσερνίχιβ της Ουκρανίας. Η περιφέρεια Μπριάνσκ βρίσκεται βορειοδυτικά της Κουρσκ, όπου ουκρανική εισβολή βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές Αυγούστου.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου διασυνοριακή επίθεση εναντίον της περιφέρειας Κουρσκ, σε μια προσπάθεια να εκτρέψει τα ρωσικά στρατεύματα από το υπόλοιπο μέτωπο, αν και οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 28 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πάνω από τη ρωσική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων 13 στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ, 7 στην Ροστόφ, 4 στην Μπέλγκοροντ, 2 στην Βορονέζ και από ένα στην Μπριάνσκ και την Κουρσκ.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε στρατιωτική εγκατάσταση στην νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ, μετά την συντριβή σε αυτήν ουκρανικού drone, ανακοίνωσε παράλληλα ο περιφερειάρχης της Αντρέι Μποσάροφ με ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Η ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία για τις αερομεταφορές Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι προσωρινοί περιορισμοί επιβλήθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο του Βόλγκογκραντ, στο οποίο δεν επιτρέπεται η προσγείωση ή η απογείωση αεροπλάνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.