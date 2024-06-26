Νέα Ζηλανδία: Εκκένωση περιοχών λόγω πλημμυρών στην ανατολική ακτή του Βόρειου Νησιού

Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στις ανατολικές περιοχές του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, υποχρεώνοντας αρκετούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στις περιοχές Χοκς Μπέι και Ταϊράφιτι έχουν στηθεί κέντρα επείγουσας βοήθειας, ενώ οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν εντολές εκκένωσης εφόσον χρειαστεί.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στην Ταϊράφιτι αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook πως οι βροχοπτώσεις μπορεί να έχουν εξασθενήσει, αλλά προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. «Συνεργεία έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και αξιολογούν τις ζημιές στους δρόμους, ελέγχουν τη στάθμη των ποταμών και τις γέφυρες», διαβεβαιώνει.

Οι περιοχές Χοκς Μπέι και Ταϊράφιτι επλήγησαν σκληρά από τις πλημμύρες το 2023, μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Γκαμπριέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

