Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για εισβολή σε ιδιοκτησία του πρωθυπουργού Σούνακ

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνέλαβε τέσσερα άτομα που εισέβαλαν στην ιδιοκτησία του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ στη βόρεια Αγγλία, μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 4 Ιουλίου.

"Συλλάβαμε τέσσερα άτομα στον περίβολο του σπιτιού του πρωθυπουργού στην εκλογική του περιφέρεια (του Βόρειου Γιορκσάιρ) το απόγευμα της Τρίτης", αναφέρει ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

"Οι αστυνομικοί μας ήταν με τους τέσσερις άνδρες μέσα σε ένα λεπτό αφότου αυτοί πέρασαν την είσοδο" της ιδιοκτησίας που βρίσκεται στον δήμο Κίρμπι Σίγκστον, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ύποπτοι, που είναι ηλικίας 20 έως 52 ετών και κατάγονται από διάφορες πόλεις της χώρας, "παραμένουν υπό κράτηση (...) και έρευνες είναι σε εξέλιξη", διευκρίνισε η αστυνομία.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ από την ομάδα ακτιβιστών Youth Demand - η οποία δηλώνει ότι αγωνίζεται για ένα εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ και για την ακύρωση των αδειών πετρελαίου και φυσικού αερίου που χορηγεί η συντηρητική κυβέρνηση από το 2021 - δείχνει έναν νέο άνδρα να μπαίνει στην ιδιοκτησία και να αφοδεύει μέσα σε μια λίμνη.

"Έχουμε τόσους λόγους να ευχαριστήσουμε τους Τόρις: σχολεία που καταρρέουν, ποτάμια μολυσμένα, την καταστροφή του NHS (Εθνικού Συστήματος Υγείας)", δηλώνει ο εν λόγω νεαρός εξηγώντας ότι η ενέργειά του αυτή είναι μια πράξη διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης Σούνακ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κατοικία του Ρίσι Σούνακ γίνεται στόχος. Πέρυσι το καλοκαίρι, ακτιβιστές της Greenpeace τη σκέπασαν με κατάμαυρα σεντόνια, "πετρελαίου", όπως έγραψαν, για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση της συντηρητικής κυβέρνησης να χορηγήσει νέες άδειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

