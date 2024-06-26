Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της ανατολικής ακτής της κορεατικής χερσονήσου, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Την εκτόξευση επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας.

Ενοχλημένη από την ανάπτυξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Theodore Roosevelt στην κορεατική χερσόνησο, η Πιονγκγιάνγκ είχε προαναγγείλει μια «νέα επίδειξη αποτρεπτικής ισχύος». Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt κατέπλευσε το Σάββατο στο λιμάνι Μπουσάν της Νότιας Κορέας για να συμμετάσχει σε κοινά γυμνάσια με νοτιοκορεατικές και ιαπωνικές δυνάμεις.

Η εκτόξευση πυραύλου σημειώνεται την επομένη της 74ης επετείου από την έναρξη του Πολέμου της Κορέας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Βόρεια Κορέα στέλνει κατά διαστήματα εκατοντάδες μπαλόνια με σκουπίδια προς τη Νότια Κορέα. Παράλληλα, βορειοκορεάτες στρατιώτες κατασκευάζουν νέα οχυρωματικά έργα κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.

Πηγή: skai.gr

