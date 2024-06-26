Στις Βρυξέλλες αναμένεται να βρίσκεται την Πέμπτη 27 Ιουνίου και πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο οι ηγέτες της ΕΕ θα έχουν ανταλλαγή απόψεων, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προς τους «27».

Παράλληλα, στην επιστολή πρόσκλησης προς τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συμφωνήσει για τις κορυφαίες θέσεις στα θεσμικά όργανα.

Ειδικότερα, ο Σαρλ Μισέλ επισημαίνει ότι οι ηγέτες θα εγκρίνουν τη Στρατηγική Ατζέντα, δηλαδή «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καθορίσει τις προτεραιότητες της ΕΕ και θα καθορίσει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς της ΕΕ για τα επόμενα πέντε χρόνια, καθοδηγώντας έτσι το έργο του επόμενου θεσμικού κύκλου. Δεύτερον, θα καθορίσουμε τον δρόμο για τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και τρίτον, θα συμφωνήσουμε για τους διορισμούς των θεσμών».

«Η συνάντησή μας θα ξεκινήσει την Πέμπτη 27 Ιουνίου στις 14:00 με ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο Ζελένκσι. Αυτή θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε την κατάσταση στο πεδίο, αλλά και να σημειώσουμε ορισμένα επιτεύγματα από την τελευταία μας συνάντηση» σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

Προσθέτει ότι «αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι μια ευκαιρία να χαιρετίσουμε την έγκριση πλαισίων διαπραγμάτευσης και τη διεξαγωγή διακυβερνητικών διασκέψεων με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και το Μαυροβούνιο. Αυτά είναι ιστορικά βήματα για την υποστήριξη της αντίστοιχης πορείας αυτών των χωρών προς την ευρωπαϊκή ένταξη» σημειώνοντας ότι «για τα επόμενα χρόνια, μαζί με τους εταίρους, θα εξασφαλίσουμε δάνεια για την Ουκρανία για επιπλέον 50 δισ. ευρώ».

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφέρει ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να εντείνουμε τη στρατιωτική μας υποστήριξη στην Ουκρανία, εστιάζοντας στην αεράμυνα, τα πυρομαχικά και τους πυραύλους. Επιπλέον, πρέπει να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε ευρεία διεθνή υποστήριξη για μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία με βάση τον Χάρτη του ΟΗΕ».

Στην ατζέντα των ηγετών βρίσκεται επίσης η Μέση Ανατολή. «Το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνονται σεβαστά σε κάθε περίπτωση. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ζητήσουμε την πλήρη εφαρμογή των όρων της πρότασης κατάπαυσης του πυρός που ορίζονται στο ψήφισμα 2735 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την τήρηση και εφαρμογή των διαταγών του Διεθνούς Δικαστηρίου» αναφέρει.

«Θα επαναλάβουμε την έκκλησή μας για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απελευθέρωση όλων των ομήρων και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, αρκετά σημαντική για να καλύψει τις τρομερές ανάγκες στο πεδίο» επισημαίνει ο Σαρλ Μισέλ, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα επαναλάβει την ακλόνητη δέσμευσή της για μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη στη βάση της λύσης των δύο κρατών. «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Παλαιστινιακή Αρχή και να εργαζόμαστε με όλους τους εταίρους μας στην περιοχή και πέραν αυτής για να αναβιώσουμε μια διαδικασία προς αυτόν τον σκοπό» συμπληρώνει.

Τέλος, οι ηγέτες θα συζητήσουν για την ασφάλεια και την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

