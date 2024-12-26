Λογαριασμός
Αναστάτωση στη Νέα Υόρκη: Ταξί εξετράπη της πορείας του και χτύπησε ανθρώπους σε πεζοδρόμιο (Βίντεο)

Το τροχαίο έγινε έξω από πολυκατάστημα Macy's - Ο οδηγός φέρεται να είχε πρόβλημα υγείας και έχασε τον έλεγχο του οχήματος - Ένα παιδί ανάμεσα στους τραυματίες

Ταξί Νέα Υόρκη

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες, Χριστούγεννα, στην πόλη της Νέας Υόρκης όταν ένα ταξί, που ξέφυγε από την πορεία του έπειτα από πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο οδηγός του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο έξω από πολυκατάστημα Macy's και χτύπησε πεζούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Μανχάταν κοντά στο κεντρικό πολυκατάστημα Macy's στην Πλατεία Χέραλντ, στη γωνία της West 34th Street και της Avenue of the Americas ή της Sixth Avenue. Το κατάστημα αυτό με τις διακοσμημένες βιτρίνες του αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες και τους Νεοϋρκέζους την περίοδο των εορτών.

Εκτός από τον 58χρονο οδηγό του ταξί, στο περιστατικό τραυματίστηκαν ένα 9χρονο αγόρι, δύο γυναίκες ηλικίας 49 ετών και άλλες τρεις γυναίκες ηλικίας 19, 37 και 41, πρόσθεσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η μία από τις 49χρονες, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι, το 9χρονο αγόρι που υπέστη επίσης ένα τραύμα και η γυναίκα 41 ετών που τραυματίστηκε στο κεφάλι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι υπόλοιποι τρεις πεζοί είπαν ότι δεν χρειάζονται ιατρική φροντίδα, πρόσθεσε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι δεν απειλείται η ζωή κανενός από τους τραυματίες.

Εικόνες που προβλήθηκαν από μέσα ενημέρωσης δείχνουν το ταξί να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, με σπασμένα μέρη και βαθουλώματα παντού.

Το NBC New York μετέδωσε επικαλούμενο πηγές στις δυνάμεις επιβολής του νόμου ότι το αγόρι και η μητέρα του που βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών είναι από την Αυστραλία και επισκέπτονταν τη Νέα Υόρκη. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το ατύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

