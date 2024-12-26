Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες, Χριστούγεννα, στην πόλη της Νέας Υόρκης όταν ένα ταξί, που ξέφυγε από την πορεία του έπειτα από πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο οδηγός του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο έξω από πολυκατάστημα Macy's και χτύπησε πεζούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Μανχάταν κοντά στο κεντρικό πολυκατάστημα Macy's στην Πλατεία Χέραλντ, στη γωνία της West 34th Street και της Avenue of the Americas ή της Sixth Avenue. Το κατάστημα αυτό με τις διακοσμημένες βιτρίνες του αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες και τους Νεοϋρκέζους την περίοδο των εορτών.

New York Taxi Plows into Pedestrians



NYC cops said the driver had a "mental episode" when jumping the curb in Manhattan and hitting six people. A 9-year-old boy was among three hospitalised with injuries. pic.twitter.com/6OcUvLNp5H — RT_India (@RT_India_news) December 26, 2024

Εκτός από τον 58χρονο οδηγό του ταξί, στο περιστατικό τραυματίστηκαν ένα 9χρονο αγόρι, δύο γυναίκες ηλικίας 49 ετών και άλλες τρεις γυναίκες ηλικίας 19, 37 και 41, πρόσθεσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

𝐓𝐚𝐱𝐢 𝐇𝐢𝐭𝐬 𝐏𝐞𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐧𝐬 𝐍𝐞𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐜𝐲'𝐬 𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬

A taxi driver reportedly suffered a medical episode and struck several pedestrians in Herald Square, New York City, causing injuries to six people. According to police and sources, the incident… pic.twitter.com/2NaoICZuzc — BreakingRecap (@BreakingRecap) December 26, 2024

Η μία από τις 49χρονες, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι, το 9χρονο αγόρι που υπέστη επίσης ένα τραύμα και η γυναίκα 41 ετών που τραυματίστηκε στο κεφάλι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Taxi Runs Into Pedestrians In New York, 6 Injured pic.twitter.com/996Y3YzKfH

At least six pedestrians were injured after a taxi ran into a group of people outside New York's Macy's department store on Christmas Day, American media report.#NewYork #US — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 26, 2024

Οι υπόλοιποι τρεις πεζοί είπαν ότι δεν χρειάζονται ιατρική φροντίδα, πρόσθεσε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι δεν απειλείται η ζωή κανενός από τους τραυματίες.

Εικόνες που προβλήθηκαν από μέσα ενημέρωσης δείχνουν το ταξί να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, με σπασμένα μέρη και βαθουλώματα παντού.

Το NBC New York μετέδωσε επικαλούμενο πηγές στις δυνάμεις επιβολής του νόμου ότι το αγόρι και η μητέρα του που βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών είναι από την Αυστραλία και επισκέπτονταν τη Νέα Υόρκη. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το ατύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

