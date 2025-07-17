Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης το δείπνο, στο πλαίσιο της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, αλλά και αξιωματούχων των τριών εγγυητριών δυνάμεων (Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία).

Επίκεντρο της συνάντησης, η οποία είχε διάρκεια μιας ώρας, ήταν η σχέση ΕΕ και Τουρκίας ενόψει και της προεδρίας της από την Κύπρο τον Ιανουάριο του 2026, ενώ τέθηκαν περιφερειακά ζητήματα, αλλά και ζητήματα σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη συνάντηση του Μαρτίου στη Γενεύη.

Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για το ενδιαφέρον του και τη δέσμευση που έχει αναλάβει για το Κυπριακό.

Στη συνάντηση εκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για Ευρωπαϊκά Θέματα, Αφρικής και Υπερπόντιων Εδαφών, Στίβεν Ντάουτι.

Μετά το δείπνο παρέμειναν στο κτίριο και είχαν συνάντηση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος αποχώρησε μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν κυρίως πτυχές που αφορούν τα ευρωτουρκικά για τα οποία δείχνει ενδιαφέρον η Τουρκία και θέλει να προχωρήσουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Από Κυπριακής πλευράς επισημάνθηκε ότι και η Κύπρος συμφωνεί να προχωρήσουν τα ευρωτουρκικά αλλά με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα κάνει βήματα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει, αλλά και ουσιαστικά βήματα για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου με το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η Τουρκία θέλει να υπάρξει πρόοδος στα ευρωτουρκικά ενόψει και του γεγονότος ότι η Κύπρος αναλαμβάνει τον Ιανουάριο την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα έχει ένα σημαντικό ρόλο σε μία περίοδο που η Τουρκία έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα που θέλει να προχωρήσει.

Η δεύτερη μέρα της πενταμερούς θα έχει βασικό θέμα τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και το πόσο έχουν προχωρήσει αυτά που συμφωνήθηκαν στη Γενεύη τον Μάρτιο και αν θα υπάρξουν νέα. Ο Ερσίν Τατάρ κατά τη διάρκεια του δείπνου είπε ότι θα φέρει κάποιες προτάσεις για την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του τόνισε ότι είναι καλή η συζήτηση για τα ΜΟΕ και πρέπει να συνεχιστεί αλλά δεν πρέπει αυτό να μας κάνει να χαθούμε από τον στόχο, που στόχος είναι η επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.