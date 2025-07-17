Δηλώσεις αναφορικά με την άτυπη διευρυμένη συνάντηση για την Κύπρο, έκανε από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ισχυρίστηκε ότι σκοπός της συνάντησης είναι να συζητηθεί το πώς θα μπορούσε να καταστεί εφικτή μία λύση του Κυπριακού βασισμένη, όπως επανέλαβε, «στις πραγματικότητες στο νησί που θα παράγει περισσότερη σταθερότητα».

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε: «Το όραμα του προέδρου μας για αυτό το θέμα είναι πολύ σαφές. Ενεργούμε πάντοτε στη βάση του αμοιβαίου οφέλους (win-win, kazan-kazan όπως είπε χαρακτηριστικά). Δεν υστερούμε ποτέ σε ενσυναίσθηση προς την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, δεν πρόκειται να δεχθούμε μια εξίσωση που θα αγνοεί τους Τούρκους και τα δικαιώματά τους».

Ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία προσέρχεται στη συνάντηση έχοντας κατά νου κάποια σενάρια και ιδέες. «Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την προηγούμενη συνάντηση. Ασφαλώς, θα μιλήσουμε για τη συνέχειά τους. Σε αυτή τη συνάντηση, θα συζητήσουμε ποιες νέες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν και τι είδους συμφωνίες μπορούν να επιτευχθούν» συμπλήρωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Στη διευρυμένη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, εκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για Ευρωπαϊκά Θέματα, Αφρικής και Υπερπόντιων Εδαφών, Στίβεν Ντάουτι.

Στην άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό αναφέρθηκε και ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

«Σε συνέχεια της άτυπης συνάντησης για την Κύπρο σε διευρυμένη μορφή, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 17-18 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί άλλη μια συνάντηση με τους ηγέτες των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, καθώς και με εκπροσώπους των εγγυητριών δυνάμεων της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου» ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Η άτυπη διευρυμένη συνάντηση, πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ, «θα δώσει την ευκαιρία να συνεχιστεί ο διάλογος και να ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη συνάντηση του Μαρτίου».

