Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Κυρίζογλου συμμετείχε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑ, ενώ την ΚΕΔΕ εκπροσώπησε επίσης, ως αναπληρωματικό μέλος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, Δημήτρης Καφαντάρης.

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι, μολονότι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διαθέτει σημαντικούς πόρους ύψους 23 δισ. ευρώ, ο ρόλος των Δήμων παραμένει ουσιαστικά υποβαθμισμένος.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε:

«Είναι ικανοποιητικό ότι το ΕΠΑ 2026-2030 διαθέτει πόρους ύψους 23 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελείται από δύο βαθμούς, Α΄ και Β΄, δηλαδή Δήμους και Περιφέρειες, οι Δήμοι δεν υπάρχουν πουθενά στον σχεδιασμό. Έργα που από τη φύση τους είναι απολύτως τοπικού χαρακτήρα και ανήκουν στις αρμοδιότητες του Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούνται και να υλοποιούνται απευθείας από τους Δήμους.»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι η ισότιμη συμμετοχή των Δήμων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, την ταχύτερη υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και την ουσιαστική ενίσχυση της αποκέντρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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