Το βαπόρι απ’ την… Τουρκία με 9 τόνους κοκαΐνης

Σάλος έχει ξεσπάσει από την αποκάλυψη ότι τουρκικό πλοίο που ανήκει σε Τούρκο πλοιοκτήτη, κατασχέθηκε στη Μαρτινίκα με 9 τόνους κοκαΐνης. Τα τουρκικά μέσα δεν αποκαλύπτουν το όνομα του ιδιοκτήτη, κάποια αναφέρουν ότι θα το αποκαλύψουν αύριο, ωστόσο δίνουν το όνομα του πλοίου και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης που βρίσκεται στα αρχεία της ΙΜΟ, της Διεθνούς Οργάνωσης Ναυτιλίας.



Το πλοίο φέρει την ονομασία Haliç-Equality και το πρώτο συνθετικό σημαίνει Κεράτιος Κόλπος από όπου - δηλαδή την Κωνσταντινούπολη - φαίνεται ότι απέπλευσε στις 12 Νοεμβρίου του περασμένου έτους και αγκυροβόλησε στις 10 Ιανουαρίου στη νήσο Μαρτινίκα στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, η οποία είναι υπερπόντια κτήση της Γαλλίας.

Εκεί το εντόπισε το γαλλικό περιπολικό σκάφος La Confience, το οποίο διενήργησε έλεγχο και αποκάλυψε 250 συσκευασμένα πακέτα που περιείχαν κοκαΐνη αξίας πάνω από 3 δις δολάρια. Σύμφωνα με τούρκο δημοσιογράφο, το σκάφος θεωρείται σκραπ και έχει εμπορική αξία περίπου 200 χιλιάδες δολάρια. Σύμφωνα δε με πληροφορίες από πηγές ασφαλείας το Haliç-Equality πριν από τη Μαρτινίκα αγκυροβόλησε στη δυτικοαφρικανική χώρα της Γουινέας Μπισάου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.