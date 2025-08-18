Σε καθεστώς lockdown έθεσε νωρίτερα η αστυνομία την Times Square στο κέντρο το Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Λίγη ώρα αργότερα, ανακοινώθηκε η παύση του lockdown, καθώς δεν εντοπίστηκε κάποιος μηχανισμός.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off.



Looks to be okay now.

Νωρίτερα, το αστυνομικό τμήμα της περιοχής ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή, «λόγω της ενεργούς αστυνομικής έρευνας».

🚨Alert: Times Square was evacuated as NYPD bomb squad investigates suspicious package

pic.twitter.com/YbwJSMNsQn — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) August 18, 2025

«Αποφύγετε την περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν... Να αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στη γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε εντολή στους υπαλλήλους μίας εταιρείας στο κέντρο της περιοχής που έχει τεθεί σε lockdown, να απομακρυνθούν από τα παράθυρα.

