Η παλαιότερη πλάκα με τις Δέκα Εντολές από την Παλαιά Διαθήκη πουλήθηκε την Τετάρτη για 5,4 εκατομμύρια δολάρια, υπερδιπλάσια από την υψηλή εκτίμηση.

Η πέτρα, η οποία χρονολογείται περίπου 1.500 χρόνια πριν κατά την Ρωμαϊκή-Βυζαντινή εποχή, πυροδότησε περισσότερα από 10 λεπτά «έντονης» προσφοράς, σύμφωνα με δήλωση του Sotheby's της Νέας Υόρκης, που φιλοξένησε την πώληση.

Ο άγνωστος αγοραστής σχεδιάζει να δωρίσει το τεχνούργημα σε ισραηλινό ίδρυμα, πρόσθεσε.

Με βάρος 115 κιλά και ύψος 60 εκατοστά, η πέτρα ανακαλύφθηκε το 1913 κατά τη διάρκεια ανασκαφών για μια νέα σιδηροδρομική γραμμή στο νότιο τμήμα του σημερινού Ισραήλ.

Βρέθηκε κοντά στις τοποθεσίες των πρώιμων συναγωγών, τζαμιών και εκκλησιών και ήταν εγγεγραμμένοι με τους 10 Βιβλικούς νόμους σε Παλαιοεβραϊκή γραφή. Ακόμα κι έτσι, η σημασία του ευρήματος δεν εκτιμήθηκε πλήρως και η πέτρα συνέχισε να χρησιμοποιείται ως πλακόστρωτο έξω από το σπίτι κάποιου για τρεις δεκαετίες. Η επιγραφή ήταν τοποθετημένη με την όψη προς τα πάνω και η πέτρα ήταν εκτεθειμένη σε μεγάλη κίνηση.

Ευτυχώς, η ιστορική σημασία της πλάκας τελικά αναγνωρίστηκε και διατηρήθηκε.

Σύμφωνα με τους Sotheby's, η πέτρα πουλήθηκε σε έναν λόγιο το 1943. Ο αγοραστής «την αναγνώρισε ως σημαντικό Σαμαρειτικό Δεκάλογο με τις θεϊκές εντολές που είναι κεντρικές για πολλές θρησκείες, αυτές που μπορεί να είχαν αρχικά εκτεθεί σε μια συναγωγή ή μια ιδιωτική κατοικία».

Σε ένα σύντομο βίντεο κλιπ σχετικά με την πώληση, ο οίκος δημοπρασιών περιγράφει τις Δέκα Εντολές ως «τον ακρογωνιαίο λίθο του νόμου και της ηθικής» και το «ιδρυτικό κείμενο του δυτικού πολιτισμού».

Η πέτρα περιλαμβάνει 20 γραμμές κειμένου, οι οποίες ακολουθούν πιστά στίχους από τη Βίβλο, κοινούς τόσο στην εβραϊκή όσο και στη χριστιανική παράδοση. Ωστόσο, περιλαμβάνονται μόνο εννέα από τις 10 εντολές από την Έξοδο, η οποία λείπει είναι: «Μη παίρνετε το όνομα του Κυρίου μάταια». Στη θέση του υπάρχει μια νέα οδηγία για τη λατρεία στο όρος Γεριζίμ.

Πριν από την πώληση, ο Richard Austin, παγκόσμιος επικεφαλής βιβλίων και χειρογράφων του Sotheby's, δήλωσε: «Αυτή η πέτρα δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικά σημαντικό ιστορικό τεχνούργημα, αλλά ένας απτός σύνδεσμος με τις πεποιθήσεις που βοήθησαν στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Το να συναντήσεις αυτό το κοινό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς σημαίνει να ταξιδεύεις μέσα από χιλιετίες και να συνδεθείς με πολιτισμούς και θρησκείες που λέγονται μέσω ενός από τους πρώτους και πιο διαρκείς ηθικούς κώδικες της ανθρωπότητας».

Πέρυσι, μια εβραϊκή Βίβλος ηλικίας άνω των 1.000 ετών πουλήθηκε για 38,1 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη. Ο Codex Sassoon , που χρονολογείται από τα τέλη του 9ου ή τις αρχές του 10ου αιώνα, περιγράφηκε ως «ένα από τα πιο σημαντικά και μοναδικά κείμενα στην ανθρώπινη ιστορία».

Πηγή: skai.gr

