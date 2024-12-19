Άγκυρα: Τουρκικό σοκ μετά από αναφορές του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για συμφωνία εκεχειρίας με τους Κούρδους

Σοκ έχει προκαλέσει στην Άγκυρα δήλωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων της Συρίας, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.



Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σημείωναν χαρακτηριστικά ότι «ως Τουρκία, αποκλείεται να ‘’συναντηθούμε’’ με οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση» αναφερόμενοι σε PKK/YPG/SDF. «Πιστεύουμε ότι υπήρξε ένα ολίσθημα της γλώσσας σχετικά με τη δήλωση που έγινε» προσέθεταν.



Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Τουρκίας και των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) γύρω από την πόλη Μανμπίτζ της βόρειας Συρίας παρατάθηκε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, είχε δηλώσει την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μίλερ υποστήριξε μάλιστα ότι η Ουάσιγκτον μεσολάβησε για μια αρχική κατάπαυση του πυρός την περασμένη εβδομάδα, αλλά είχε λήξει, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα ήθελαν η κατάπαυση του πυρός να παραταθεί για όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις SDF, και με την Τουρκία για μια πορεία προς τα εμπρός», είπε ο Μίλερ.

«Δεν θέλουμε να δούμε κανένα μέρος να εκμεταλλεύεται την τρέχουσα ασταθή κατάσταση για να προωθήσει τα δικά του στενά συμφέροντα σε βάρος του ευρύτερου συριακού εθνικού συμφέροντος», πρόσθεσε δε, σε μια αιχμή για την πολιτικής της Άγκυρας στη Συρία.

Ο διοικητής των SDF Μαζλούμ Αμπντί εξέφρασε από πλευράς του την Τρίτη την ετοιμότητα της ομάδας να παρουσιάσει μια πρόταση για τη δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης στη βόρεια πόλη Κομπάνι με την αναδιάταξη των δυνάμεων ασφαλείας υπό την επίβλεψη και την παρουσία των ΗΠΑ.

Σε δήλωσή του στο X είπε ότι η πρόταση στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια και να εξασφαλίσει μόνιμη σταθερότητα στην περιοχή.

