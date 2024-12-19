Σε 20 χρόνια ποινή φυλάκισης καταδικάστηκε ο Ντομινίκ Πελικό για τον βιασμό της πρώην πλέον συζύγου του Ζιζέλ Πελικό και τη διανομή φωτογραφιών της.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν να του επιβληθεί η μέγιστη ποινή, αφού παραδέχτηκε ότι, για σχεδόν μια δεκαετία, ναρκώνει τη σύζυγό του έτσι ώστε ο ίδιος και οι άγνωστοι που στρατολόγησε στο Διαδίκτυο να την κακομεταχειριστούν ενώ βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς της. Στο άκουσμα των ποινών ο Ντομινίκ Πελικό παρέμεινε σκυμμένος στην καρέκλα και ξέσπασε σε κλάματα.

Η επιτροπή των πέντε δικαστών έκρινε ένοχους και τους 51 άνδρες που δικάζονται.

Πενήντα ακόμη άνδρες κατηγορήθηκαν μαζί με τον Ντομινίκ, οι περισσότεροι από τους οποίους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Το γαλλικό δικαστήριο έκρινε επίσης 46 από αυτούς ένοχους για βιασμό, δύο ένοχους για απόπειρα βιασμού και δύο ένοχους για σεξουαλική επίθεση.

Ένας άνδρας βρίσκεται σε φυγή και δικάζεται ερήμην του.

Στο άκουσμα της καταδίκης του Ντομινίκ Πελικό και των λοιπών ανδρών, όσοι βρισκόντουσαν έξω από το δικαστήριο, κυρίως ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές.

Ένοχος επίσης με 12 χρόνια ποινή φυλάκισης κρίθηκε και ο Jean-Pierre Marechal. Είναι ο δεύτερος άνδρας που έλαβε την ετυμηγορία και κρίθηκε ένοχος για απόπειρα βιασμού και επιβαρυμένο βιασμό της συζύγου του, καθώς και για ναρκωτικές ουσίες. Ο 63χρονος παραδέχτηκε κατά τη δίκη ότι ακολούθησε το παράδειγμα του Ντομινίκ Πελικό, ναρκώνει τη γυναίκα του για πέντε χρόνια, τη βίασε και κάλεσε την Ντομινίκ να τη βιάσει επίσης.

Έκτοτε είπε ότι αυτό που έκανε στη σύζυγό του ήταν «φρικτό». «Ήμουν βιαστής, αλλά δεν είμαι πια» παραδέχτηκε.

Τουλάχιστον πέντε από τους άντρες που κατηγορούνται για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό θα αποχωρήσουν από το δικαστήριο σήμερα το βράδυ, καθώς ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη εκτίσει την ποινή φυλάκισης και άλλοι καταδικάστηκαν σε ποινές με αναστολή.

«Πολλοί από τους καταδικασθέντες δεν θα οδηγηθούν αμέσως στη φυλακή λόγω της υγείας τους. Λίγες μέρες ελευθερίας ακόμα, ενώ εμείς θα βρούμε μια κατάλληλη φυλακή», είπε ο προεδρεύων δικαστής Ρότζερ Αράτα κατά την έκδοση των ποινών.

Η γερμανική καθημερινή εφημερίδα, Die Tageszeitung, απέτισε φόρο τιμής σήμερα στην Ζιζέλ στο εξώφυλλό της, συνοδεύοντας μια φωτογραφία της με τη λέξη «Merci».

Η δικηγόρος του Ντομινίκ Πελικό, πάντως, δήλωσε ότι ο πελάτης της εξετάζει να εφεσιβάλει την απόφαση.

Πηγή: skai.gr

