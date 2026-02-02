Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Νέα Υόρκη έχει καταγράψει τουλάχιστον 13 νεκρούς, στους οποίους η υποθερμία φαίνεται να συνέβαλε, κατά τη διάρκεια του σφοδρού κύματος ψύχους που διαρκεί 11 ημέρες.

Συνολικά 16 άτομα πέθαναν σε εξωτερικούς χώρους λόγω του ψύχους, με τρεις θανάτους να αποδίδονται σε υπερβολική δόση.

Κανείς από τους θανόντες δεν διέμενε στον δρόμο τη στιγμή του θανάτου, αλλά μερικοί είχαν προηγουμένως ζητήσει βοήθεια από υπηρεσίες έκτακτης φιλοξενίας.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, με την υποθερμία να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους θανάτους, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι σε συνέντευξη Τύπου. Το κύμα ψύχους που πλήττει την πόλη διαρκεί ήδη έντεκα ημέρες και έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στους κατοίκους της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι «δεκαέξι από τους Νεοϋορκέζους συμπολίτες μας πέθαναν ενώ βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος σφοδρού ψύχους. Σε 13 από αυτές τις περιπτώσεις, τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι η υποθερμία έπαιξε έναν ρόλο». Οι υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις φαίνεται να σχετίζονται με υπερβολική δόση.

Σύμφωνα με τον Μαμντάνι, κανένα από τα θύματα δεν διέμενε στον δρόμο τη στιγμή του θανάτου του, ενώ κάποιοι είχαν στο παρελθόν έρθει σε επαφή με υπηρεσίες έκτακτης φιλοξενίας.

Η πόλη των βορειοανατολικών ΗΠΑ ενδέχεται να βιώνει τη μακρότερη συνεχόμενη περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν στην ιστορία της, σύμφωνα με τον δήμαρχο. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η δημοτική αρχή έχει κινητοποιήσει στόλο 20 οχημάτων με προσωπικό υγείας και έχει δημιουργήσει έκτακτα κέντρα θέρμανσης.

Μεταξύ 2005 και 2021, οι θάνατοι που σχετίζονται με το κρύο στη Νέα Υόρκη κυμαίνονταν από 9 έως 27 ετησίως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Το 2021 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 34 και το 2022 σε 54.

Ο οικονομικός ελεγκτής της πόλης, Μαρκ Λεβίν, εκτίμησε ότι «δεκάδες χιλιάδες» Νεοϋορκέζοι δεν έχουν σταθερή κατοικία, με την πλειονότητα να είναι οικογένειες με παιδιά. Όπως ανέφερε, σχεδόν το 95% διαμένει σε δημοτικά καταφύγια.

Τον Αύγουστο του 2021, τα δημοτικά καταφύγια φιλοξενούσαν 44.586 ανθρώπους, αριθμός που ήταν ο μικρότερος σε καθημερινή βάση για σχεδόν μία δεκαετία. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε από 22.955 σε 62.679 μεταξύ Ιανουαρίου 2000 και Ιανουαρίου 2020.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

