Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ξαναρχίσει την εξέταση της εμπορικής συμφωνίας των Βρυξελλών με τις ΗΠΑ, μετά την υποχώρηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας.

Οι ευρωβουλευτές είναι έτοιμοι «να προχωρήσουν γρήγορα» στην εξέταση της συμφωνίας «υπό τον όρο ότι οι ΗΠΑ θα σέβονται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ένωσης και των χωρών μελών της», είπε ο ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, που προεδρεύει στην Επιτροπή Εμπορίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αναστείλει τις εργασίες του για τη συμφωνία αυτή πριν από δύο εβδομάδες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απειλές του Τραμπ απέναντι στη Γροιλανδία, το μεγάλο νησί της Αρκτικής που αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Πηγή: skai.gr

