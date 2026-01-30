Αξιωματούχοι άγριας ζωής αναφέρουν ότι μια «σαύρα σε χιονοθύελλα» διασώθηκε, αφού ένας άνδρας εντόπισε το μεγάλο, ψυχρόαιμο ερπετό, θαμμένο στο χιόνι στο Ρόουντ Άιλαντ, έχοντας με κάποιον τρόπο επιβιώσει από τις παγωμένες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με το New England Wildlife Center, ο κάτοικος του Πρόβιντενς είδε τη σαύρα τεγκού από το δρόμο του σπιτιού του την Τρίτη. Το ερπετό μεταφέρθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του σπιτιού και τυλίχθηκε με ένα μπλουζάκι για να διατηρηθεί η θερμότητα.

Το ET Reptiles, ένα κατάστημα ερπετών με έδρα το Ρόουντ Άιλαντ, συμφώνησε να παραλάβει το τεγκού και να το μεταφέρει σε κτηνιατρικό νοσοκομείο. Εκεί, οι κτηνίατροι διαπίστωσαν ότι το τεγκού ήταν «εξαιρετικά αδύναμο, λιποβαρές και με περιορισμένη κινητικότητα». Η γλώσσα του είχε επίσης υποστεί κρυοπαγήματα και μυϊκή αδυναμία λόγω της παρατεταμένης έκθεσης στο κρύο, μια κατάσταση που οδηγεί σε κυτταρική ανεπάρκεια στα ψυχρόαιμα ζώα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ένα μικρό τμήμα της γλώσσας του τεγκού ακρωτηριάστηκε, μάλιστα, για να βοηθηθεί η ανάρρωσή του.

«Τώρα αναπαύεται άνετα και, επιτέλους, είναι ζεστός, κάτι που κάνει όλη τη διαφορά!» ανέφερε το κέντρο άγριας ζωής σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ευχόμαστε για μια καλή έκβαση και θα μοιραστούμε ενημερώσεις καθώς θα υπάρχουν.»

Το κέντρο αναφέρει ότι δεν είναι γνωστό αν η σαύρα δραπέτευσε μόνη της από τον χώρο όπου κρατούνταν ή αν εγκαταλείφθηκε.

Οι ασπρόμαυρες αυτές σαύρες είναι ιθαγενείς της Νότιας Αμερικής και έχουν γίνει δημοφιλείς στο εμπόριο κατοικίδιων. Έχουν χαρακτηριστεί ως χωροκατακτητικό (εισβολικό) είδος σε ορισμένες πολιτείες, όπως η Φλόριντα, καθώς ιδιοκτήτες που αρχικά σκόπευαν να τις κρατήσουν ως κατοικίδια τις εγκαταλείπουν στη φύση. Μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και 4 πόδια (122 εκατοστά).

Πηγή: skai.gr

