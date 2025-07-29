Αν και ο ΟΗΕ έχει μιλήσει ανοιχτά για γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ, για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν αυτόν τον όρο και δύο γνωστές ισραηλινές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - οι πρώτες σημαντικές φωνές της ισραηλινής κοινωνίας που εξαπολύουν αυτή την κατηγορία εις βάρος της κυβέρνησης, η οποία την απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η B’Tselem και η Physicians for Human Rights, εκτίμησαν χθες Δευτέρα ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας,

B’Tselem: «Είμαστε μέρος μιας κοινωνίας που διαπράττει γενοκτονία»

«Τίποτα δε σε προετοιμάζει για τη συνειδητοποίηση ότι είσαι μέρος μιας κοινωνίας που διαπράττει γενοκτονία. Είναι μια βαθιά οδυνηρή στιγμή για εμάς», δήλωσε η Γιούλι Νόβακ εκτελεστική διευθύντρια της B’Tselem σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, παράλληλα με συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ για την παρουσίαση των εκθέσεων των ΜΚΟ.

Η έκθεση της B’Tselem βασίζεται στην ανάλυση μαρτυριών, στατιστικών στοιχείων και γεγονότων της ισραηλινής πολιτικής εδώ και περισσότερους από 20 μήνες.

«Η έκθεση που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα είναι μία που δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα χρειαζόταν να καταρτίσουμε», σχολίασε η Νόβακ. «Οι κάτοικοι της Γάζας έχουν εκτοπιστεί, βομβαρδιστεί και τους έχουν αφαιρεθεί εντελώς η ανθρωπιά και τα δικαιώματά τους», πρόσθεσε.

«Η εξέταση της ισραηλινής πολιτικής στη Λωρίδα της Γάζας και οι φρικτές της επιπτώσεις καθώς και οι δηλώσεις υψηλόβαθμων Ισραηλινών πολιτικών και στρατιωτικών για τους στόχους της επίθεσης μάς οδηγούν στο αναμφισβήτητο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διεξάγει μια συντονισμένη δράση που στοχεύει στη σκόπιμη καταστροφή της παλαιστινιακής κοινωνίας στη Λωρίδα της Γάζας», τονίζει η έκθεση της B’Tselem.

Physicians for Human Rights: Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ «πληρούν τα κριτήρια της γενοκτονίας»

Από την πλευρά της η οργάνωση Physicians for Human Rights επικεντρώθηκε «στη σκόπιμη και συστηματική διάλυση του συστήματος υγείας της Γάζας» και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα «πληρούν τα κριτήρια της γενοκτονίας όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, την οποία το Ισραήλ έχει υπογράψει», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο ΜΚΟ.

Ισραήλ: Καμία γενοκτονία, αβάσιμες οι εκθέσεις

Ο Νταβίντ Μενσέρ εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης τόνισε ότι το Ισραήλ «απορρίπτει σθεναρά αυτή την κατηγορία».

«Δεν υπάρχει πρόθεση (η οποία αποτελεί) τη βάση για την κατηγορία της γενοκτονίας (…) δεν έχει απλώς κανένα νόημα μια χώρα να στέλνει 1,9 τόνους βοήθειας, η περισσότερη από την οποία είναι τρόφιμα, αν έχει πρόθεση να διαπράξει γενοκτονία», εκτίμησε.

Και ο στρατός του Ισραήλ απέρριψε τα συμπεράσματα των εκθέσεων ως «αβάσιμα», υπογραμμίζοντας ότι τηρεί το διεθνές δίκαιο και λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα προκειμένου να μην πληγούν οι άμαχοι, ενώ η Χαμάς τους χρησιμοποιεί ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης εις βάρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Παράλληλα η Νότια Αφρική έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

