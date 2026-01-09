Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ την Παρασκευή επιβιβάστηκε σε πέμπτο πετρελαιοφόρο, ενώ συνέχισε να παρακολουθεί άλλα πλοία που επιχειρούσαν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ σε υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοια που ταξιδεύουν προς και από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Το δεξαμενόπλοιο που έγινε στόχος την Παρασκευή ήταν το Olina, δήλωσαν οι αξιωματούχοι και η Vanguard, μια εταιρεία ασφάλειας και παρακολούθησης πλοίων. Στο πλοίο, που προηγουμένως ονομαζόταν Minerva M, είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για τον ρόλο του στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Η κίνηση αυτή είναι πιθανό να πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ κατέλαβαν ένα πλοίο που ισχυρίστηκε ρωσική προστασία και συνοδευόταν από το Ρωσικό Ναυτικό.

Το πλοίο φέρει σημαία Ανατολικού Τιμόρ και η τελευταία φορά που μετέδωσε τη θέση του ήταν στα μέσα Νοεμβρίου κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την Marine Traffic, μια παγκόσμια υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων, η οποία πρόσθεσε ότι ταξίδευε με ψευδή σημαία.

Οι κατασχέσεις χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση Τραμπ για να ασκήσει πίεση στην προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας και να θέσει εκτός λειτουργίας τον λεγόμενο «σκιώδη ρωσικό στόλο» που περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 πλοία.

Περίπου το 70% των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας βασίζονται σε πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις για να παρακάμψουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ στην πετρελαϊκή της βιομηχανία. Η Ρωσία, το Ιράν και η Βενεζουέλα έχουν συγκεντρώσει ένα στόλο από πεπαλαιωμένα δεξαμενόπλοια για να μεταφέρουν βαρέλια πετρελαίου σε όλο τον κόσμο.

Οι κινήσεις κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων έχουν επίσης ως στόχο να στείλουν μήνυμα στη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν ότι δεν πρέπει να συμμαχήσουν με το Καράκας ή να αψηφήσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει το μήνυμα στην υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ότι η κυβέρνησή της πρέπει τώρα να ταχθεί με την Ουάσινγκτον και να χαλαρώσει τις σχέσεις με τους αντιπάλους των ΗΠΑ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει διατηρήσει πολλά πολεμικά πλοία κοντά στη Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, για να βοηθήσει την Ακτοφυλακή να κατασχέσει πλοία. Αυτή την εβδομάδα, το Πεντάγωνο δημοσίευσε φωτογραφίες μιας τακτικής ομάδας της Ακτοφυλακής, ναυτών και πεζοναυτών να επιβιβάζονται σε ένα ελικόπτερο MH-60S Seahawk στο κατάστρωμα του Ford πριν από μια κατάσχεση.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αυξάνει τους πόρους για τις κατασχέσεις καταδεικνύοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερες κατασχέσεις.

