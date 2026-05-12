Η Γερμανία θα συνεισφέρει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία στην Ουκρανία κέντρων εκπαίδευσης του στρατού, ανακοίνωσε ο γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Η χρηματοδότηση αρκεί για να καλύψει τις απαιτούμενες υποδομές κέντρου εκπαίδευσης εξ ολοκλήρου, διαβεβαίωσε ο κ. Πιστόριους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο.

Πρόσθεσε πως τα κέντρα αυτά απαιτούνται για να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο το αξιόμαχο του ουκρανικού στρατού και θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητα ακόμη και αφού συναφθεί ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία.

Η πρωτοβουλία εγγράφεται σε σειρά μέτρων για την ενίσχυση της μελλοντικής αποτρεπτικής δυνατότητας της Ουκρανίας, διαβεβαίωσε ο υπουργός της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς.

Εξάλλου κάπου 27.000 ουκρανοί στρατιωτικοί έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα στη Γερμανία, που έχει γίνει πλέον ο κυριότερος υποστηρικτής της Ουκρανίας από τη σκοπιά της χρηματοδότησης.

Πηγή: skai.gr

