Τουρκία: Ηρωϊκός οδηγός ταξί αφόπλισε εγκληματία που τον κρατούσε όμηρο - Δείτε βίντεο

Όταν η αστυνομία μπλόκαρε το όχημα, ο οδηγός ταξί βρήκε την ευκαιρία και άρπαξε το όπλο τον άνδρα ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να πυροβολήσει αστυνομικούς

Η κούρσα του τρόμου... Στην Τουρκία, ένας οδηγός ταξί επέδειξε ηρωισμό, και αφόπλισε έναν οπλισμένο εγκληματία που τον κρατούσε όμηρο.


Στην πόλη Γκαζιαντέπ, ένα ζευγάρι απήγαγε τον 58χρονο οδηγό ταξί υπό την απειλή όπλου χρησιμοποιώντας ένα κυνηγετικό όπλο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο δράστης απειλούσε τον οδηγό ταξί, και πυροβόλησε αστυνομικούς από το εσωτερικό του ταξί που βρισκόταν εν κινήσει.

Όταν η αστυνομία μπλόκαρε το όχημα, ο οδηγός ταξί βρήκε την ευκαιρία και άρπαξε το όπλο τον άνδρα ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να πυροβολήσει αστυνομικούς από κοντινή απόσταση.

Ο ύποπτος και η συνοδός του συνελήφθησαν. Ο οδηγός ταξί υπέστη ελαφρά τραύματα.
 

