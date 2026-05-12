Η κούρσα του τρόμου... Στην Τουρκία, ένας οδηγός ταξί επέδειξε ηρωισμό, και αφόπλισε έναν οπλισμένο εγκληματία που τον κρατούσε όμηρο.

🇹🇷 In Turkey, a taxi driver heroically disarmed a heavily armed criminal who was holding him hostage



In the city of Gaziantep, a couple hijacked a 58-year-old taxi driver at gunpoint using a pump-action shotgun.



During the chase, the suspect fired at police officers from… pic.twitter.com/SI7GIZBaOx May 11, 2026



Στην πόλη Γκαζιαντέπ, ένα ζευγάρι απήγαγε τον 58χρονο οδηγό ταξί υπό την απειλή όπλου χρησιμοποιώντας ένα κυνηγετικό όπλο.



Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο δράστης απειλούσε τον οδηγό ταξί, και πυροβόλησε αστυνομικούς από το εσωτερικό του ταξί που βρισκόταν εν κινήσει.



Όταν η αστυνομία μπλόκαρε το όχημα, ο οδηγός ταξί βρήκε την ευκαιρία και άρπαξε το όπλο τον άνδρα ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να πυροβολήσει αστυνομικούς από κοντινή απόσταση.



Ο ύποπτος και η συνοδός του συνελήφθησαν. Ο οδηγός ταξί υπέστη ελαφρά τραύματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.