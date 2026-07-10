Αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή θα δώσουν την Τρίτη το πρωί απολογία ενώπιον της Ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου.

Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν , υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ένταλμα για την φονική πυρπόληση της Τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στη Βρετανία.

Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα. Οι δύο άνδρες καλούνται να αντικρούσουν στοιχεία που έχει συλλέξει μετά από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι συνδέονται με την φονική επίθεση, ενώ στη δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

Το παρασκήνιο των συλλήψεων

Από τη φωτιά που ξέσπασε στην τράπεζα, τρεις εργαζόμενοι -ανάμεσά τους και μία έγκυος 4 μηνών- εγκλωβίστηκαν στο κτίριο και βρήκαν τραγικό θάνατο.

16 χρόνια μετά, οι Αρχές φαίνεται πως ρίχνουν φως στη δραματική αυτή υπόθεση, καθώς προχώρησαν σε 2 συλλήψεις, ενώ μία γυναίκα αναζητείται και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της. Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στις 5 το απόγευμα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή των δύο συλληφθέντων:

Τα σπίτια στα οποία διεξήχθησαν έρευνες για τους συλληφθέντες της Marfin:

οδός Πελαγωνίας, Άνω Λιόσια ⁠οδός Σουλίου, Χαλάνδρι οδός Σταυροπούλου, Αθήνα ⁠οδός Παύλου Μελά, Μαρούσι οδός Γρηγοροβίου, Αθήνα

Το ανώνυμο email

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου από ανώνυμο email που εστάλη στο ελληνικό FBI στο οποίο κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και έτσι διενεργήθηκε εκ νέου έρευνα στο υλικό της δικογραφίας, αλλά και σε άλλες δικογραφίες στις οποίες υπήρχε εμπλοκή ή αναφορά στα τρία πρόσωπα.

Από τη σύγκριση του συγκεκριμένου υλικού, οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι τα τρία πρόσωπα που εμφανίζονται σε δικογραφία (διαφορετική από αυτήν για την Marfin) έχουν ίδια χαρακτηριστικά (στοιχεία αμφίεσης κά) με δράστες του εμπρησμού της Τράπεζας που προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Ανώτατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ μιλώντας στο skai.gr αναφέρει πως οι έρευνες, προκειμένου να πέσει φως στη «μαύρη» μέρα της 5ης Μαΐου 2010, είχαν ξεκινήσει εκ νέου από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όλοι οι φάκελοι που περιείχαν μαρτυρίες, καταθέσεις αλλά και φωτογραφικό - βιντεοληπτικό υλικό έπεσαν στο τραπέζι του ελληνικού FBI, με τους αξιωματικούς να φτάνουν στα ίχνη των τριών προσώπων.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν, η 3η τακτική ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης.

Πηγή: skai.gr

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