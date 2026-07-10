ΠΑΣΟΚ: «Συμφωνία κυρίων» με τα διυλιστήρια ή ομολογία αποτυχίας του ανταγωνισμού;

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την εξαγγελία του πρωθυπουργού για συμφωνία με τα διυλιστήρια με στόχο τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για έμμεση παραδοχή ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά δεν λειτουργεί.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Ο Πρωθυπουργός, αιφνιδιαστικά, εξήγγειλε σήμερα από το βήμα της Βουλής, άλλη μια "συμφωνία κυρίων", με τα διυλιστήρια αυτή τη φορά, για μείωση τιμών στα καύσιμα».

Ακολούθως θέτει τα εξής ερωτήματα:

- Αν ήταν τόσο εύκολο να μειωθούν οι τιμές, γιατί δεν το έκαναν εδώ και πέντε μήνες, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δυσβάστακτο κόστος;

- Πώς εξηγεί ο Πρωθυπουργός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διυλιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στη γειτονική Ιταλία μειώθηκαν κατά περίπου 5 λεπτά;

- Από πότε, οι τιμές των διυλιστηρίων διαμορφώνονται ύστερα από συμφωνία με την κυβέρνηση;

- Αν αυτό ισχύει, δεν αποτελεί έμμεση παραδοχή ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων δεν λειτουργεί.

- Αφού η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει εδώ και χρόνια σοβαρές ασσυμετρίες στην αγορά καυσίμων, γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής Διαχείρισης Αποθεμάτων Ασφαλείας, όπως είχε προτείνει;



Πηγή: skai.gr

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