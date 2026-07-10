Τις θέσεις του για την Παιδεία, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία ανέλυσε στο 30ο Annual Government Roundtable του Economist ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ξεδιπλώνοντας μέρος της πολιτικής του ατζέντας, την οποία θα θα εξειδικεύσει το αμέσως επόμενο διάστημα, ενόψει και των εκλογών.

«Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε, για να καλύψει το κενό ως προς έναν ισχυρό αντιπολιτευτικό έλεγχο, και με τη φιλοδοξία να αποκτήσει μια δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν λάβουν χώρα, να μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου στα ίσια από τη ΝΔ. Αυτή τη στιγμή κυριαρχεί η απογοήτευση στην ελληνική κοινωνία. Η ΕΛΑΣ έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνώσα Αριστερά και όχι ως Αριστερά της διαμαρτυρίας. Ο λόγος γέννησής μας, ήταν να υπερβούμε ένα πολιτικό σκηνικό που αδυνατούσε να παίξει τον ρόλο του. Αποστασιοποιούμαστε, λοιπόν, από ένα πολιτικό σκηνικό με εγγενείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη, που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, για την πολιτική αλλαγή, αλλά και για την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.

Δείτε βίντεο από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα:

«Στην ιδρυτική μας διακήρυξη, μιλάμε για την φιλοδοξία να αποτελέσουμε ένα σημείο τομής σύγκλισης τριών διαφορετικών, διακριτών, ιδεολογικών και πολιτικών ρευμάτων, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, όχι όμως αντιπαραθετικών κατ’ ανάγκην. Του ρεύματος της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Τέτοια πολιτική οικογένεια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό, βεβαίως, δεν αποκλείει την πιθανότητα κάποια στιγμή να σχηματιστεί, όταν έρθει η ώρα – είναι μακριά ακόμα η ώρα των ευρωεκλογών, έχουμε μπροστά μας τη μάχη των εθνικών εκλογών. Θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, σε σχέση με την πολιτική οικογένεια στην οποία θα ανήκουμε», τόνισε αρχικά ο πρώην πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, και όλες αυτές οι απορίες που έχετε, νομίζω θα σας καλυφθούν. Το λύκειό μας, δυστυχώς, έχει γίνει ένας εξεταστικός προθάλαμος των ΑΕΙ, και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες και τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες και έρευνες, δαπανούν πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο σε φροντιστήρια, κυρίως στις 3 τελευταίες τάξεις του λυκείου. Αυτό είναι μια στρέβλωση. Αυτή η στρέβλωση πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, μια σειρά από μοντέλα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη, να πάρουμε τις καλύτερες πρακτικές, και να διαμορφώσουμε μια πρόταση η οποία θα απαλλάσσει αυτή την ευαίσθητη ηλικία, τους νέους ανθρώπους, από αυτό το μεγάλο άγχος, από αυτό το μεγάλο φόρτο, που είδαμε ότι έχει και πολύ σημαντικές συναισθηματικές επιπτώσεις. Εμένα προσωπικά, με συγκλόνισε αυτή η είδηση δύο μήνες πριν, για δύο κορίτσια που έβαλαν τέρμα στη ζωή τους, διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτόν τον σκληρό ανταγωνισμό».

Για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις είπε:

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αδύναμες και χωρίς σαφή γεωπολιτικό προσανατολισμό, δεν έχουν την τόλμη και τη γενναιότητα, να χαράξουν μια σαφή διπλωματική στρατηγική προς όφελος της ευρωπαϊκής ηπείρου: να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή αυτονομία, γεωστρατηγική αυτονομία, να διεκδικήσουν την ειρήνη στην Ουκρανία, να διεκδικήσουν τη διπλωματική λύση για τα πυρηνικά στο Ιράν, να διεκδικήσουν τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα, να διεκδικήσουν τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Βλέπουμε μια Ευρώπη και τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην στέκονται στο ύψος των περιστάσεων.

Σε ό,τι όμως αφορά την Ελλάδα, θα ήθελα να πω ότι οι τελευταίες εξελίξεις γεννούν πολύ μεγάλες ανησυχίες. Ανησυχίες και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια. Έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχω καταθέσει δημόσια την έντονη διαφωνία μου με την στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική, που άφησε το δόγμα, της πολυδιάστατης στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής που ακολουθούσαν όλες οι κυβερνήσεις από το ’74 και μετά, για να υιοθετήσει ένα δόγμα της “λευκής επιταγής”. Του συμμάχου ο οποίος είναι έτοιμος να πει ναι σε όλα. Η διαφορά μας με τον κ. Μητσοτάκη, είναι ότι εγώ πάντοτε διαπραγματεύτηκα για τα εθνικά συμφέροντα, και όχι για το ιδιωτικό πολιτικό όφελος. Σήμερα μια προσωπική ανασφάλεια μετατρέπεται σε εθνική ανασφάλεια, σε ανασφάλεια της χώρας. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική σταθερότητας για τη χώρα, χωρίς εθνική ασφάλεια.

Δεν μπορεί στην εξωτερική πολιτική, να λειτουργούμε με βάση το ότι πρέπει να είμαστε υποτακτικοί, και ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούμε να εξευμενίζουμε τις προθέσεις, και να ευελπιστούμε στην καλή διάθεση ενός ηγέτη. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τον έχω γνωρίσει, πιστεύω ότι αξιολογεί πάρα πολύ θετικά, αυτούς που έχουν μια σταθερή στάση. Και τους ηγέτες οι οποίοι δεν κρύβονται, αλλά διεκδικούν. Και γι’ αυτό, σε ένα μεγάλο βαθμό, δείχνει να έχει και ένα θαυμασμό –ανησυχητικό για μας– απέναντι στον Ταγίπ Ερντογάν. Η Ελλάδα πού βρίσκεται; Αυτό το μεγάλο ερωτηματικό καταθέτω σήμερα, σε αυτή τη συζήτηση. Και λέω ότι δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, προκειμένου κάποιος να εξυπηρετήσει μια στρατηγική πρόσκαιρου πολιτικού οφέλους, θέτει σε κίνδυνο το εθνικό όφελος. Εγώ, έκανα το ακριβώς αντίθετο. Παραμέλησα εντελώς το δικό μου πολιτικό όφελος, γνωρίζοντας τι βάρος αναλαμβάνω στις πλάτες μου, για να λύσω ένα εθνικό θέμα που ταλάνιζε τη χώρα 30 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά.

Η Ρωσία είναι μια δύναμη η οποία ακολουθεί μια πολιτική αμφισβήτησης του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν θα διέκοπτα κάθε διπλωματική σχέση με τη Ρωσία. Διότι υπάρχουν πολλά επίπεδα διπλωματικών επαφών. Προφανώς και θα συντασσόμουν με την Ευρωπαϊκή Οικογένεια στην στρατηγική της καταδίκης της Ρωσίας που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά θα άφηνα κάποιους διάδρομους ανοιχτούς για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, και θα έθετα την Ελλάδα στις χώρες εκείνες που δεν θα ήταν στο σκληρό πυρήνα της αντιρωσικής υστερίας, αλλά σε εκείνες τις χώρες που θα μπορούσαν κάποια στιγμή, να ανοίξουν τα μονοπάτια του διαλόγου. Αυτό που καταθέτω, όμως, στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου, είναι ότι η Ευρώπη κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξει το στρατηγικό της συμφέρον. Το στρατηγικό συμφέρον της Ευρώπης είναι η ειρήνη στην Ουκρανία. Είναι η διπλωματική επίλυση αυτής της κρίσης».

Όσον αφορά στην οικονομία, είπε: «Πρέπει να υπάρχει μια άλλη ισορροπία, δικαιότερη, στο φορολογικό σύστημα. Το λέει ο ΟΟΣΑ, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έχουμε κατά 25% βαρύτερη φορολογία στη μισθωτή εργασία, απ’ ό,τι στο συσσωρευμένο πλούτο. Και αυτό θέλει μια ισορροπία».





Πηγή: skai.gr

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