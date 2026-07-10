Ιράν: Το σχέδιο τεσσάρων σταδίων για έναν νέο πόλεμο με τις ΗΠΑ

Το Ιράν επανασχεδιάζει τη στρατηγική του για το ενδεχόμενο νέας πολεμικής σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας πλέον έμφαση όχι μόνο στο πυραυλικό του οπλοστάσιο αλλά και στη δυνατότητα να πλήξει τις παγκόσμιες ενεργειακές και εμπορικές ροές.

Σύμφωνα με το νέο πολεμικό δόγμα που δημοσίευσε το πρακτορείο Fars, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, η Τεχεράνη εξετάζει ένα σχέδιο τεσσάρων σταδίων που περιλαμβάνει το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, το άνοιγμα δεύτερου μετώπου στην Ερυθρά Θάλασσα, επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και ενίσχυση της στρατηγικής αβεβαιότητας.

Κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ

Πρώτο βήμα είναι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και η διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα επιδιώξει να εμποδίσει τη διέλευση όλων των φορτίων αργού πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά πετρελαιοφόρων και τοποθετώντας θαλάσσιες νάρκες. Παράλληλα, προβλέπονται σφοδρά πλήγματα στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διύλισης πετρελαίου των γειτονικών χωρών, με στόχο να προκληθούν ζημιές που, σύμφωνα με το σχέδιο, δεν θα μπορούν να αποκατασταθούν «για αρκετά χρόνια». Η δυνατότητα αυτή θεωρείται το ισχυρότερο διαπραγματευτικό και στρατηγικό χαρτί της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο Στενό του Ορμούζ κινούνταν μόνο ένα δεξαμενόπλοιο: ένα πολύ μεγάλο πετρελαιοφόρο που τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων και ακολουθούσε τη διαδρομή που ελέγχει το Ιράν, συνοδευόμενο από ιρανικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Αντίθετα, στη διαδρομή που βρίσκεται πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν και ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συστήματα παρακολούθησης πλοίων δεν κατέγραψαν καμία κίνηση.

Δεύτερο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου προβλέπει το άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, του στρατηγικού περάσματος που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, ώστε να διακόψει τις γραμμές χρηματοδότησης και εφοδιασμού των αντιπάλων του και να εμποδίσει τη μεταφορά όπλων στην περιοχή.

Το ταυτόχρονο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας θα σήμαινε ότι το Ιράν θα μπορούσε να ασκήσει πίεση σε δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες που συνδέουν την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Ενώ το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται κατά μήκος των ιρανικών ακτών, στην Ερυθρά Θάλασσα η πίεση εκτιμάται ότι θα ασκηθεί μέσω των συμμάχων της Τεχεράνης στην Υεμένη, των ανταρτών Χούθι. Ένα τέτοιο σενάριο, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, θα μετέφερε το επίκεντρο της σύγκρουσης μακριά από το ιρανικό έδαφος και θα δυσχέραινε περαιτέρω μια άμεση στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων

Το τρίτο στάδιο του σχεδίου προβλέπει κλιμάκωση με άμεσες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων, αυξάνοντας σημαντικά το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το σχέδιο, στόχος είναι να εφαρμοστεί μια στρατηγική «επιβολής κόστους», μέσω ασύμμετρων επιθέσεων που θα προκαλούν γρήγορα βαριές απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις, ώστε ο υπολογισμός κόστους-οφέλους της Ουάσιγκτον να γίνει «μηδενικός ή αρνητικός».

Στρατηγική αβεβαιότητα

Το τέταρτο στάδιο προβλέπει μια σκόπιμα ασαφή αλλαγή στρατηγικής. Ιρανοί στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι αντίπαλοι έχουν ήδη παραβιάσει τις έως τώρα «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης και καλούν το Ιράν να ενισχύσει τη «στρατηγική αβεβαιότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ο καθορισμός ακόμη πιο αυστηρών «κόκκινων γραμμών», με στόχο να αναγκαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να τις παραβιάσουν, δίνοντας στην Τεχεράνη το πρόσχημα για μια ακόμη πιο σκληρή απάντηση. Πίσω από αυτή τη στρατηγική, σημειώνεται, βρίσκεται ένα οπλοστάσιο που μπορεί να έχει αποδυναμωθεί, αλλά παραμένει αξιόλογο.

Το Ιράν ενίσχυσε το οπλοστάσιό του

Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει τη μεγαλύτερη δύναμη βαλλιστικών πυραύλων στη Μέση Ανατολή. Στο οπλοστάσιό του περιλαμβάνονται πύραυλοι στερεών καυσίμων όπως οι Kheibar Shekan και οι υπερηχητικοί Fattah, καθώς και ένας μεγάλος στόλος επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ίδιος συνδυασμός πυραύλων και drones χρησιμοποιήθηκε και στις επιθέσεις που εξαπολύθηκαν την Πέμπτη εναντίον αμερικανικών βάσεων σε αραβικές χώρες.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι στρατιωτικές αυτές δυνατότητες όχι μόνο διατηρήθηκαν μετά την εκεχειρία, αλλά και ενισχύθηκαν.

«Οι προετοιμασίες για πόλεμο έχουν ενταθεί», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην The Telegraph Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη επιταχύνει την ανάπτυξη περισσότερων πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφώνκαι αμυντικών συστημάτων, ενώ παράλληλα ανασυγκροτεί το δίκτυο αντιαεροπορικής άμυνας.

«Η γενική εκτίμηση είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε ελλείψεις», ανέφερε ο ίδιος, επισημαίνοντας ωστόσο πως «ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι άλλο μπορούν να κάνουν οι Αμερικανοί».

Πηγή: skai.gr

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