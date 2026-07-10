Nόμοι της καρδιάς: Τι θα δείτε την επόμενη εβδομάδα

Οι «Νόμοι της καρδιάς», από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 14.45 και κάθε μέρα την ίδια ώρα στον ΣΚΑΪ, ανεβάζουν κατακόρυφα την ένταση, καθώς μυστικά χρόνων βγαίνουν στο φως και κανείς δεν μένει ανεπηρέαστος.

Ένα σκάνδαλο συγκλονίζει την Κωνσταντινούπολη και γίνεται αιτία για να κλονιστούν γάμοι, οικογενειακοί δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ταυτόχρονα, οι προσωπικές δοκιμασίες μπλέκονται με σκληρές δικαστικές αναμετρήσεις και μια σειρά από αποφάσεις θα καθορίσουν το μέλλον των ηρώων...

«Νόμοι της καρδιάς» κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.45, στον ΣΚΑΪ.

#NomoiTisKardias

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

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