Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο με παραβιάσεις και μία εμπλοκή

Σε μία ακόμα επίδειξη προκλητικότητας προχώρησε η τουρκική πολεμική αεροπορία την Παρασκευή (10 Ιουλίου 2026), προχωρώντας σε σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου και παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο F.I.R. Αθηνών.

Η κινητικότητα των τουρκικών αεροσκαφών προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής αεράμυνας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μία εμπλοκή στον αέρα με τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής.

Η Άγκυρα ανέπτυξε συνολικά έξι αεροσκάφη πάνω από το Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στον αέρα βρέθηκε ένας σχηματισμός δύο οπλισμένων μαχητικών F-16, καθώς και τέσσερα μεμονωμένα αεροσκάφη, συγκεκριμένα ένα CN-235, ένα ATR-72 και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Συνολικά καταγράφηκαν επτά παραβάσεις του FIR Αθηνών, εκ των οποίων δύο έγιναν από τα F-16, μία από το CN-235, δύο από το ATR-72 και δύο από τα drones.

Παράλληλα, σημειώθηκαν επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 να πραγματοποιεί τη μερίδα του λέοντος με έξι παραβιάσεις, ενώ μία επιπλέον έγινε από τα μαχητικά F-16.

Όπως υπογραμμίζει το ΓΕΕΘΑ, το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Πηγή: skai.gr

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