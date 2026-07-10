Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, σκοτώθηκαν στην πόλη Κραματόρσκ, πάνω στη γραμμή του ανατολικού μετώπου, από σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό, ανακοίνωσε ο Ουκρανός κυβερνήτης της περιοχής με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Βαντίμ Φιλάσκιν, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στοχοθετεί σκόπιμα αμάχους.

Από τις βόμβες υπέστησαν ζημιές μια πολυκατοικία, ένα κατάστημα και μονοκατοικίες, πρόσθεσε, αναρτώντας και φωτογραφίες διαμερισμάτων που φλέγονταν.

Un dron impactó en una estación de servicio en Kramatorsk, una ciudad ocupada temporalmente por las fuerzas ucranianas. pic.twitter.com/nUsTaAE319 — Luis Orduño M (@LuisOrduoM71012) July 10, 2026

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικά τάνκερ στην Αζοφική

Η Ουκρανία έπληξε 13 ρωσικά πλοία στη Θάλασσα του Αζόφ, μεταξύ των οποίων και 10 δεξαμενόπλοια, ανέφερε ο διοικητής της δύναμης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Τα πλήγματα αυτά εντάσσονται στην εκστρατεία που έχει εξαπολύσει το Κίεβο με στόχο να προκαλέσει ενεργειακή κρίση στις ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας.

Μεταξύ των στόχων ήταν επίσης ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου και ένα φεριμπότ, πρόσθεσε ο Μπρόβντι.

Onboard footage from a Ukrainian USV as it slams into a Russian dark fleet oil tanker off the coast of Crimea this morning. pic.twitter.com/s3Osin7Y6R — World Monitoring Center (@WMC_WORLD) July 10, 2026

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης πέντε υποσταθμούς στην κατεχόμενη Κριμαία. Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο, πλήγματα εξαπολύθηκαν και στο διυλιστήριο Ίλσκι, στην περιοχή του Κρασνοντάρ, και στο συγκρότημα διυλιστηρίων Ουστ-Λούγα, στην περιοχή του Λένιγκραντ, σε έναν τερματικό σταθμό φόρτωσης πετρελαίου και σε μια αποθήκη καυσίμων στο Ροστόφ.

This week, our warriors achieved important results in imposing long-range sanctions against Russian facilities that fuel this war.



Ukrainian drones reached Siberia and struck the oil refinery in Omsk – nearly 2,500 kilometers from Ukraine. Now, no Russian oil refinery is beyond… pic.twitter.com/o3wdzXnrdK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2026

Στο διυλιστήριο του Ίλσκι, ένα από τα μεγαλύτερα στη νότια Ρωσία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Τόσο το Ίλσκι όσο και το Ουστ-Λούγκα μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

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