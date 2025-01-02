Στροφή 180 μοιρών από το FBI στην υπόθεση της Νέας Ορλεάνης, καθώς μέχρι και πριν λίγες ώρες, υποστήριζε ότι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης με τους 15 νεκρούς, είχε συνεργούς, αναζητώντας διασύνδεση με τον ISIS. Στην τελευταία ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι ο Shamsud Din Jabbar έδρασε μόνος του.

Ο Κρίστοφερ Ράια, αναπληρωτής βοηθός διευθυντής του τμήματος αντιτρομοκρατίας του FBI, λέει ότι η υπηρεσία πιστεύει τώρα ότι ήταν ένας μοναχικός λύκος.

Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικά με την ανατροπή της προηγούμενης εκτίμησης περί συνεργών απάντησε «δυστυχώς υπάρχουν πληροφορίες στις οποίες πρέπει να επανέλθουμε»

Πρόσθεσε δε ότι η έρευνα εξελίσσεται εδώ και πάνω από 24 ώρες και ζητά από το κοινό να έχει υπομονή.

Μέχρι στιγμής το FBI εξετάζει πάνω από 400 μαρτυρίες που σχετίζονται τόσο με τη Νέα Ορλεάνη όσο και σε άλλες πολιτείες σε όλη τη χώρα.

Ο Ράια είπε ότι η υπηρεσία εξετάζει επί του παρόντος δύο φορητούς υπολογιστές που βρέθηκαν από το σπίτι του Τζαμπάρ κατά τη διάρκεια έρευνας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) που ανασύρθηκαν από το σημείο.

Το κοινό δεν κινδυνεύει στη Νέα Ορλεάνη, προσέθεσε.

Δεν υπάρχει επίσης «καμία οριστική σχέση» μεταξύ της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη και της έκρηξης του Cybertruck στο Λας Βέγκας.

Ο Christopher Raia είπε ότι ο ύποπτος Shamsud-Din Jabbar δημοσίευσε πέντε βίντεο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την επίθεση.

Ανέφερε ότι στο πρώτο βίντεο ο Τζαμπάρ ισχυριζόταν ότι αρχικά σχεδίαζε να βλάψει την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά ανησυχούσε ότι οι τίτλοι των ειδήσεων δεν θα εστιάζονταν στον «πόλεμο μεταξύ πιστών και απίστων».

Ο κ. Ράια είπε ότι ο Τζαμπάρ δήλωσε επίσης ότι είχε ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος «πριν από αυτό το καλοκαίρι» και υπέβαλε διαθήκη.

Δημοσίευσε επίσης πολλά βίντεο το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου δηλώνοντας την υποστήριξή του στο ISIS πριν πραγματοποιήσει την επίθεση, πρόσθεσε.

Το FBI πιστεύει ότι ο Τζαμπάρ τοποθέτησε εκρηκτικά, έφυγε από τη σκηνή και μετά επέστρεψε

Στη συνέχεια, ο Raia ρωτήθηκε για τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που διαδόθηκε νωρίτερα ότι είχαν αφεθεί σε δύο τοποθεσίες σε ψύκτες.

Απάντησε ότι είχαν μείνει πριν από την επίθεση, γύρω στη 01:00 ή στις 02:00 τοπική ώρα.

Το FBI υποθέτει ότι ο ύποπτος άφησε τα IED, έφυγε από την περιοχή και μετά επέστρεψε για να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Διευκρινίστηκε επίσης ότι υπήρξαν πρώτες αναφορές για επιπλέον άτομα που έβαζαν ψύκτες που περιείχαν τα IED, κάτι που είχε οδηγήσει το FBI να πιστεύει ότι εμπλέκονται συνεργοί.

Λέει ότι αποδεικνύεται ότι τα μέλη του κοινού είχαν δει τους ψύκτες στο δρόμο και κοίταζαν μέσα τους, αλλά ότι χρειάστηκε χρόνος για να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Πηγή: skai.gr

