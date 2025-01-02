Ιταλία: Πέθανε η διάσημη σχεδιάστρια Ροζίτα Μισόνι

Η Ιταλίδα σχεδιάστρια Ροζίτα Μισόνι, συνιδρύτρια του ομώνυμου οίκου μόδας, διάσημου για τα ζωηρά και με έντονα μοτίβα στυλ του, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 93 ετών, δήλωσε ένας αξιωματούχος της εταιρείας.

Ίδρυσε την εταιρεία το 1953 μαζί με τον σύζυγό της Οτάβιο Μισόνι, αναπτύσσοντας μία φίρμα που έγινε δημοφιλής για τα πολύχρωμα πλεκτά της με γεωμετρικά σχήματα και ρίγες, μεταξύ άλλων το διάσημο ζιγκ ζαγκ μοτίβο της fiammato.

Γεννηθείσα σε μια οικογένεια τεχνιτών της κλωστοϋφαντουργίας, κοντά στην πόλη Βαρέζε, στη βόρεια Ιταλία, η Ροζίτα σπούδασε σύγχρονες γλώσσες.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λονδίνο το 1948 προκειμένου να βελτιώσει τα αγγλικά της, γνώρισε τον Οτάβιο, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα 400 μέτρων με εμπόδια της Ιταλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πόλη.

Ο οίκος μόδας Missoni κέρδισε διεθνή αναγνώριση και απέσπασε βραβεία για τα ιδιαίτερά του σχέδια, την πρωτοποριακή χρήση υφασμάτων και μια προσέγγιση προς τη μόδα που συχνά συγκρινόταν με τη σύγχρονη τέχνη.

Πρωταγωνίστησε στην επικαιρότητα και με την επονομαζόμενη «μάχη των σουτιέν» το 1967.

Οι Μισόνι επρόκειτο να πραγματοποιήσουν μια επίδειξη μόδας στο Pitti Palace στη Φλωρεντία, όμως προτού τα μοντέλα βγουν στην πασαρέλα η Ροζίτα παρατήρησε ότι τα σουτιέν τους φαίνονταν μέσα από τις μπλούζες τους, καταστρέφοντας το επιθυμητό χρώμα και μοτίβο.

Είπε στα μοντέλα να βγάλουν τα σουτιέν τους, όμως, κάτω από τα φώτα της πασαρέλας, τα σύνολά τους έγιναν τελείως διάφανα και το περιστατικό προκάλεσε σάλο.

Την επόμενη χρονιά ο οίκος δεν έλαβε πρόσκληση να συμμετάσχει, όμως ο Missoni φιγουράριζε ήδη στα εξώφυλλα μεγάλων περιοδικών μόδας, όπως στη Vogue, το Elle το Marie Claire.

Όταν η εταιρεία μετέφερε την έδρα της στην ιταλική πόλη Σουμιράγκο, βόρεια του Μιλάνου, οι Μισόνι μετακόμισαν ακριβώς δίπλα, με τα περισσότερα παράθυρα του σπιτιού τους να έχουν θέα στο αγαπημένο βουνό της Ροζίτα, το όρος Μόντε Ρόζα.

Η Ροζίτα παρέμεινε καλλιτεχνική διευθύντρια για τις γυναικείες συλλογές έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν παραχώρησε τη θέση της στην κόρη της Άντζελα.

Μια τραγωδία συγκλόνισε την οικογένεια το 2013, όταν ο Βιτόριο Μισόνι, ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού και διευθυντής μάρκετινγκ της εταιρείας σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Ο Οτάβιο πέθανε τον Μάιο του 2013 σε ηλικία 92 ετών, τέσσερις μήνες αφότου το αεροπλάνο του γιου τους εξαφανίστηκε, όμως προτού εντοπιστούν τα συντρίμμια.

Η εταιρεία επεκτάθηκε σε συλλογές για το σπίτι και ξενοδοχεία. Το 2018 το ιταλικό επενδυτικό κεφάλαιο FSI επένδυσε 70 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία με αντάλλαγμα ένα μερίδιο 41% με στόχο την ενίσχυση του brand στο εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr

