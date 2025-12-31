Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας στη Νέα Ορλεάνη ένα χρόνο μετά τη φονική επίθεση της Πρωτοχρονιάς (Βίντεο)

Ένα χρόνο μετά, η πιο αιματηρή επίθεση σε αμερικανικό έδαφος, προκαλεί ερωτηματικά περί της ετοιμότητας των αρχών στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών

Νέα Ορλεάνη

Μέλη της Εθνοφρουράς έφτασαν στη Νέα Ορλεάνη την Τρίτη για να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, ένα χρόνο μετά την επίθεση με φορτηγό στην οδό Μπέρμπον, η οποία άφησε πίσω της 15 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου και του δράστη Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, ο οποίος εξουδετερώθηκε στο σημείο από τις αστυνομικές δυνάμεις. 

Η επίθεση στη Νέα Ορλεάνη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «προμελετημένη και σατανική πράξη τρομοκρατίας», μόλις τρεις ώρες μετά την έλευση του νέου έτους 2025, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Ένα χρόνο μετά, η πιο αιματηρή επίθεση σε αμερικανικό έδαφος, φέρνει τραγικές μνήμες, αλλά και ερωτηματικά περί της ετοιμότητας των αρχών επιβολής του νόμου στην πρόληψη παρόμοιων περιστατικών, με φόντο τη διεθνή αναζωπύρωση της απειλής τρομοκρατίας.

Νέα Ορλεάνη

350 μέλη της Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη

Καθώς η πόλη ετοιμάζεται για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, 350 μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται ήδη στην περιοχή, με εντολή Τραμπ. Οι στρατιώτες, οπλισμένοι, περιφέρονται ανάμεσα στον κόσμο, γύρω από τις μπάρες ασφαλείας στην περιοχή του Γαλλικού Τετραγώνου, ενώ  σύμφωνα με το Associated Press, θα παραμείνουν έως την περίοδο του Καρναβαλιού και του Mardi Gras.

Ο εκλεγμένη δήμαρχος Ελένα Μορένο εξέφρασε την εκτίμησή της για την παρουσία των στρατευμάτων.

Κενά ασφαλείας

Οι αρχές της Λουιζιάνα υποστηρίζουν ότι ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός είναι ασφαλής και ότι έχουν λάβει επιπλέον μέτρα για την αποτροπή πιθανών απειλών.

Ωστόσο, οι οικογένειες των θυμάτων υποστηρίζουν ότι δεν έχει γίνει αρκετά για να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες.Το σύστημα προστασίας της οδού Μπέρμπον παραμένει μερικό και προσωρινό, με συνδυασμό bollards, σταθμευμένα αστυνομικά οχήματα και 32 μεγάλα μεταλλικά εμπόδια που τοποθετούνται το βράδυ.

Ο αστυνομικός Σάμουελ Παλούμπο εξάλλου, τόνισε ότι τα εμπόδια αυτά δεν μπορούν να αντέξουν συγκρούσεις με υψηλή ταχύτητα και χαρακτήρισε την υπάρχουσα διάταξη «προσωρινή λύση σε ένα μόνιμο πρόβλημα». Υπογράμμισε την ανάγκη μόνιμων πυλών ασφαλείας που να αντέχουν συγκρούσεις.

Ταυτόχρονα υπήρξαν προτάσεις μετατροπής της πολυσύχναστης οδού Μπέρμπον σε δρόμο μόνο για πεζούς, πρότασεις που υποστήριξαν οι οικογένειες των θυμάτων, αλλά προκάλεσαν τις αντιδράσεις  κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής που εμπόδισαν την υλοποίησή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νέα Ορλέανη τρομοκρατική επίθεση Πρωτοχρονιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark