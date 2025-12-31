Μέλη της Εθνοφρουράς έφτασαν στη Νέα Ορλεάνη την Τρίτη για να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, ένα χρόνο μετά την επίθεση με φορτηγό στην οδό Μπέρμπον, η οποία άφησε πίσω της 15 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου και του δράστη Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, ο οποίος εξουδετερώθηκε στο σημείο από τις αστυνομικές δυνάμεις.

BREAKING: National Guard has officially been deployed to New Orleans, Louisiana. Seen on Bourbon Street in French Quarter.



Video by @noturtlesoup17 @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/w3hD4nie6Q December 31, 2025

Η επίθεση στη Νέα Ορλεάνη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «προμελετημένη και σατανική πράξη τρομοκρατίας», μόλις τρεις ώρες μετά την έλευση του νέου έτους 2025, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Ένα χρόνο μετά, η πιο αιματηρή επίθεση σε αμερικανικό έδαφος, φέρνει τραγικές μνήμες, αλλά και ερωτηματικά περί της ετοιμότητας των αρχών επιβολής του νόμου στην πρόληψη παρόμοιων περιστατικών, με φόντο τη διεθνή αναζωπύρωση της απειλής τρομοκρατίας.

350 μέλη της Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη

Καθώς η πόλη ετοιμάζεται για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, 350 μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται ήδη στην περιοχή, με εντολή Τραμπ. Οι στρατιώτες, οπλισμένοι, περιφέρονται ανάμεσα στον κόσμο, γύρω από τις μπάρες ασφαλείας στην περιοχή του Γαλλικού Τετραγώνου, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, θα παραμείνουν έως την περίοδο του Καρναβαλιού και του Mardi Gras.

Ο εκλεγμένη δήμαρχος Ελένα Μορένο εξέφρασε την εκτίμησή της για την παρουσία των στρατευμάτων.

Part 1: City of New Orleans Provides Public Safety Preparations for New Year’s Eve and Allstate Sugar Bowl pic.twitter.com/oudMhwf3On — NOLA Ready (@nolaready) December 30, 2025

Κενά ασφαλείας

Οι αρχές της Λουιζιάνα υποστηρίζουν ότι ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός είναι ασφαλής και ότι έχουν λάβει επιπλέον μέτρα για την αποτροπή πιθανών απειλών.

Ωστόσο, οι οικογένειες των θυμάτων υποστηρίζουν ότι δεν έχει γίνει αρκετά για να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες.Το σύστημα προστασίας της οδού Μπέρμπον παραμένει μερικό και προσωρινό, με συνδυασμό bollards, σταθμευμένα αστυνομικά οχήματα και 32 μεγάλα μεταλλικά εμπόδια που τοποθετούνται το βράδυ.

Ο αστυνομικός Σάμουελ Παλούμπο εξάλλου, τόνισε ότι τα εμπόδια αυτά δεν μπορούν να αντέξουν συγκρούσεις με υψηλή ταχύτητα και χαρακτήρισε την υπάρχουσα διάταξη «προσωρινή λύση σε ένα μόνιμο πρόβλημα». Υπογράμμισε την ανάγκη μόνιμων πυλών ασφαλείας που να αντέχουν συγκρούσεις.

Ταυτόχρονα υπήρξαν προτάσεις μετατροπής της πολυσύχναστης οδού Μπέρμπον σε δρόμο μόνο για πεζούς, πρότασεις που υποστήριξαν οι οικογένειες των θυμάτων, αλλά προκάλεσαν τις αντιδράσεις κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής που εμπόδισαν την υλοποίησή τους.

#BREAKING: The National Guard is now in New Orleans ahead of New Year’s Day celebrations. pic.twitter.com/BVyhZZEl45 — Mallory Smith (@mallorysmithtv) December 30, 2025

Πηγή: skai.gr

