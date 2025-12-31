Η σύγκρουση δυο τρένων καθώς κινούνταν πάνω στις σιδηροτροχιές οι οποίες οδηγούν στη διάσημη ακρόπολη των Ίνκα, το Μάτσου Πίτσου, στο νοτιοανατολικό Περού, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δεκαπέντε τουρίστες, ένας σοβαρά, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, ενώ περουβιανό μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για μηχανοδηγό νεκρό.

Οι εθνικότητες των τραυματιών δεν είναι γνωστές μέχρι τώρα.

🚨 Choque entre trenes de Perú Rail e Inka Rail en el km 82 (Qorihuayrachina) dejó varios heridos. Se solicitó apoyo urgente de ambulancias para evacuar a los afectados. Hasta ahora no hay reporte oficial sobre causas ni gravedad. Ocurre en una ruta clave hacia Machu Picchu. pic.twitter.com/02ZZNNCkem — Cusco Post 🇵🇪 - Noticias del Cusco (@cuscopost) December 30, 2025

Μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας από το 1983, το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα, ανάμεσά τους πολλούς ξένους, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Για να φθάσουν στην περίφημη ακρόπολη των Ίνκα, οι επισκέπτες επιβιβάζονται αρχικά σε τρένα, κατόπιν σε λεωφορεία.

Η σύγκρουση έγινε στις 13:20 (τοπική ώρα· 20:20 ώρα Ελλάδας) στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την κοινότητα Ογιανταϊτάμπο με το Μάτσου Πίτσου, στον νομό Κούσκο των Άνδεων.

Η εταιρεία Ferrocarril Transandino, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή, εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι συγκρούστηκαν δυο συρμοί των Inca Rail και PeruRail, προκαλώντας «τραυματισμούς και υλικές ζημιές».

Βίντεο που έστειλαν επιβάτες στο μέσο ενημέρωσης RPP εικονίζουν τουρίστες καθισμένους κατά μήκος των σιδηροτροχιών και τους δυο συρμούς να έχουν υποστεί ζημιές από τη σύγκρουση.

Un choque entre dos trenes ocupados por turistas, nacionales y extranjeros, que se dirigían a la ciudad inca de Machu Picchu, la joya del turismo de Perú, dejó un muerto y más de 30 heridos. Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente. El reporte es de Ricardo Burgos… pic.twitter.com/kT9vqUVZXk — NMás (@nmas) December 30, 2025

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για έναν νεκρό, τον οποίο κατονόμασε ως Ρομπέρτο Κάρδενας, μηχανοδηγό, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σε αυτό το στάδιο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κούσκο, τον οποίο επικαλέστηκε το περουβιανό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Andina, αναφέρθηκε σε δεκαπέντε τουρίστες που τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας πως ένας από αυτούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

