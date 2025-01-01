Ο 42χρονος Shamsud Din Jabbar είναι, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των δυνάμεων ασφαλείας, ο δράστης του μακελειού με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες στη Νέα Ορλεάνη, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο NBC News. Πρόκειται για Αμερικανό πολίτη από το Τέξας, βετεράνο του στρατού, ο οποίος νοίκιασε το λευκό φορτηγάκι μέσω ίντερνετ, από το site Turo.

Η φωτογραφία του δράστη:

Σύμφωνα με πηγές από το FBI, έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για πιθανή διασύνδεση του δράστη με τρομοκρατικές ομάδες εκτός ΗΠΑ και δη με τον ISIS, ενώ εξεταζόταν, πριν την ταυτοποίηση του δράστη, το ενδεχόμενο διασύνδεσης με ακροδεξιούς θύλακες του Τέξας. Ένα ενδεχόμενο, ωστόσο, που φαίνεται να απομακρύνεται στην παρούσα φάση των ερευνών.

Ωστόσο, το FBI φαίνεται ότι τείνει να καταλείξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης δεν λειτούργησε μόνος του.

Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι, σύμφωνα με αναφορές, ο Shamsud Din Jabbar είχε σημαία του ISIS μέσα στο λευκό φορτηγάκι, το οποίο χρησιμοποίησε για να πραγματοποιήσει την αιματηρή επίθεση.

Νωρίτερα, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προφανώς ορμώμενος από την ενημέρωση που είχε από το επιτελείο του, συνέδεσε την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη με τους παράτυπους μετανάστες, επαναλαμβάνπντας ότι επιβεβαιώνεται η θέση του για τους «εισαγόμενους εγκληματίες», οι οποίοι, όπως τόνισε, «είναι χειρότεροι από τους εγχώριους».

Το λευκό φορτηγό της επίθεσης

Με ένα λευκό φορτηγάκι προκάλεσε το μακελειό στη Νέα Ορλεάνη ο δράστης, ο οποίος εξουδετερώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς λίγα λεπτά μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στο πλήθος, ενώ ερευνάται, σύμφωνα με αναφορές σε αμερικανικά ΜΜΕ, η πιθανή σύνδεσή του με τον ISIS.

Ο δράστης χρησιμοποίησε ένα λευκό φορτηγάκι Ford F-150 Lightning, το οποίο ακινητοποιήθηκε μπροστά στο Rick's Cabaret στην Bourbon Street. Στο σημείο αυτό εξουδετερώθηκε ο δράστης από τους αστυνομικούς.

New video shows police allegedly giving CPR to the New Orleans attacker pic.twitter.com/zoRYRyiWra — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2025

Το FBI επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τρομοκρατική πράξη και πλέον η έρευνα στρέφεται στις πιθανές διασυνδέσεις του δράστη με διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες, με την προσοχή να στρέφεται κυρίως προς τον Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Με δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άναψε το πράσινο φως για την παροχή της μέγιστης δυνατής ομοσπονδιακής δύναμης στην έρευνα για την επίθεση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν συνεργάτες, είτε στο πεδίο, είτε σε επίπεδο υποστήριξης.

Τρομοκρατική η επίθεση στη Νέα Ορλεάνη

«Γνωρίζουμε ότι η πόλη της Νέας Ορλεάνης επλήγη από τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε νωρίτερα η δήμαρχος της πόλης, LaToya Cantrell στις πρώτες επίσημες δηλώσεις μετά το περιστατικό όπου ένα φορτηγάκι έπεσε σε πλήθος στην οδό Bourbon και Canal στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης στις 3:15 τα ξημερώματα τοπική ώρα, με αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

🔴 Almeno 10 persone uccise da un autista di un pick-up che si è lanciato contro la folla a New Orleans. Sono seguiti dei colpi di arma da fuoco.@Emergenza24 #NewOrleans #Usa #breaking #news pic.twitter.com/PP26Afl5ns — DaniDan (@DanieleDann1) January 1, 2025

Από την πλευρά της η επιθεωρήτρια Anne Kirkpatrick, είπε σε δηλώσεις της ότι ο άνδρας οδηγούσε το φορτηγάκι με μεγάλη ταχύτητα. Υποστήριξε ακόμη ότι ο άνδρας επέδειξε «πολύ σκόπιμη συμπεριφορά» και «προσπαθούσε να χτυπήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε».

ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç sürücüsü, yeni yıl kutlaması yapan kalabalığın arasına daldı.



Sürücü, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/l6qrEQY7LE — 3W (@WorldWarWatch) January 1, 2025

Η επίθεση στη Γαλλική Συνοικία συνέβη ώρες πριν η πόλη να φιλοξενήσει τον αγώνα ποδοσφαίρου του κολεγίου Sugar Bowl, ο οποίος προσελκύει ορδές οπαδών από όλη τη χώρα.

A "mass casualty" event has occurred in the French Quarter on Bourbon Street, New Orleans. More than 10 people have lost their lives. Reports indicate that a car drove into a crowd of people. pic.twitter.com/SXPF1mj5ar — TacticalEdge (@EdgeE50124) January 1, 2025

Σχετικά με τους τραυματίες δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους ωστόσο έχουν μεταφερθεί σε 5 διαφορετικά νοσοκομεία.

«Έχουμε πληροφορίες ως ένα βαθμό για τα δημογραφικά στοιχεία όσων βρίσκονται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε η επιθεωρήτρια της αστυνομίας. «Δεν γνωρίζουμε σε αυτό το σημείο πόσοι θα μπορούσαν να είναι τουρίστες και πόσοι ντίπιοι, αλλά από τις πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι η πλειοψηφία είναι ντόπιοι».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έπεσε πάνω στο πλήθος, στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και άρχισε να πυροβολεί.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το χάος που επικρατεί στο σημείο ενώ δείχνουν πολλά θύματα να κείτονται στο έδαφος. Στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί και φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν από την περιοχή. Στην συγκεκριμένη περιοχή είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει μια υπαίθρια συναυλία και την αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά, με εστιατόρια να προσφέρουν ειδικές προσφορές και παραστάσεις, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε ώρες πριν η Νέα Ορλεάνη φιλοξενήσει το Sugar Bowl το βράδυ της Τετάρτης. Ο ετήσιος αγώνας ποδοσφαίρου κολλεγίων προσελκύει οπαδούς από όλη τη χώρα. Στο φετινό Sugar Bowl θα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και το Πανεπιστήμιο της Νοτρ Νταμ, με τον νικητή να προκρίνεται στους ημιτελικούς των Κολεγιακών Πλέι οφ ποδοσφαίρου. Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι χαρακτήρισε το θανατηφόρο περιστατικό «φρικτή πράξη βίας» και ζήτησε προσευχές για τα θύματα και τους πρώτους ανταποκριτές σε μια ανάρτηση στο X.

