Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα αρθεί αύριο, Τρίτη, το πρωί στη Νέα Καληδονία, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία, όμως το διεθνές αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την Κυριακή παρά τη σταδιακή μείωση των εντάσεων.

Η άρση των έκτακτων μέτρων, τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 16 Μαΐου σ' αυτό το γαλλικό αρχιπέλαγος του Νότιου Ειρηνικού, είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 05:00 στη Νουμεά (τοπική ώρα, 21:00 σήμερα ώρα Ελλάδας)

Στο πλαίσιο της άρσης των μέτρων αυτών «θα επιτραπούν οι συγκεντρώσεις των διαφόρων συνιστωσών του FLNKS (σ.σ.: του κύριου κινήματος υπέρ της ανεξαρτησίας) και τις επισκέψεις αιρετών ή αξιωματούχων στα οδοφράγματα για να ζητήσουν την άρση τους», εξήγησε η προεδρία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Νουμεά, το οποίο παραμένει από τις 14 Μαΐου κλειστό για τις εμπορικές πτήσεις, θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή 2 Ιουνίου, ανακοίνωσε η εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του, παρά τη μείωση των βιαιοτήτων.

Η οδός που οδηγεί στο αεροδρόμιο είναι σε διάφορα σημεία κατεστραμμένη και εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω σ' αυτή πυρπολημένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Οι απομακρύνσεις εκατοντάδων τουριστών, οι οποίοι είχαν αποκλεισθεί, πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο της Μαζεντά στη Νουμεά.

Μετά τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς από την Τρίτη, οι πρώτοι Γάλλοι τουρίστες που παρέμεναν παγιδευμένοι μπόρεσαν να αναχωρήσουν το Σάββατο με στρατιωτικά αεροπλάνα.

Το Παρίσι ανακοίνωσε επίσης την ανάπτυξη επιπλέον 480 αστυνομικών, αυξάνοντας τον αριθμό των γαλλικών δυνάμεων ασφαλείας στη Νέα Καληδονία σε περίπου 3.500.

Οι διαδηλώσεις των υποστηρικτών της ανεξαρτησίας, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι και εκατοντάδες συνελήφθησαν, προκλήθηκαν από μια συνταγματική μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται από το Παρίσι. Αυτή θα δώσει δικαίωμα ψήφου στις επαρχιακές εκλογές σε χιλιάδες γεννημένους στη Γαλλία κατοίκους του αρχιπελάγους και θα τους προσφέρει έτσι περισσότερη εκλογική επιρροή.

Οι αυτόχθονες Κανάκ ελπίζουν εδώ και καιρό σε ένα δικό τους κράτος και τώρα φοβούνται ότι η μεταρρύθμιση θα είναι σε βάρος τους.

Σε τρία δημοψηφίσματα, το 2018, το 2020 και το 2021, οι κάτοικοι της πρώην γαλλικής αποικίας είχαν ψηφίσει να παραμείνουν μέρος της Γαλλίας. Εντούτοις μετά την τελευταία ψηφοφορία, την οποία είχαν μποϊκοτάρει οι αυτονομιστές, οι συνομιλίες για ένα νέο καθεστώς έχουν τελματώσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

