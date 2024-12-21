Ρωσία: Ζημιές σε πολυκατοικίες στην Καζάν από Ουκρανικά drones

Ουκρανικά drones προκάλεσαν σήμερα το πρωί ζημιές σε πολυκατοικίες και οδήγησαν στην απομάκρυνση κατοίκων στην Καζάν, πόλη στην κεντρική Ρωσία σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τη μεθόριο με την Ουκρανία, επεσήμαναν τοπικοί αξιωματούχοι οι οποίοι διευκρίνισαν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Σήμερα η Καζάν υπέστη μαζική επίθεση με drones», ανέφερε στο Telegram ο επικεφαλής της Δημοκρατίας του Ταταρστάν, όπου βρίσκεται η πόλη, Ρουστάμ Μινιχάνοφ.

«Αν στο παρελθόν δέχονταν επίθεση βιομηχανίες, πλέον ο εχθρός επιτίθεται στους αμάχους (…) απευθείας στα σπίτια τους», κατήγγειλε ο ίδιος.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν τον αριθμό τους.

Η δημαρχία του Καζάν ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν «πυρκαγιές» σε πολλές συνοικίες, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν ήδη σπεύσει πυροσβέστες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν drones να πέφτουν πάνω σε πολλές ψηλές πολυκατοικίες, δημιουργώντας εντυπωσιακές μπάλες φωτιάς.

Το AFP δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των εικόνων.

Το γραφείο Τύπου του Μινιχάνοφ επεσήμανε ότι εντοπίστηκαν οκτώ drones, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας από την πλευρά του κατηγόρησε την Ουκρανία ότι στοχοθέτησε «πολιτικές υποδομές» στην Καζάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έξι drones εξουδετερώθηκαν ή καταστράφηκαν. Δεν διευκρινίστηκε πόσα ήταν συνολικά τα ουκρανικά drones ή αν κάποια από αυτά πέτυχαν τον στόχο τους.

Η Καζάν, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα, έχει γίνει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις με drones από την Ουκρανία τα οποία είχαν στόχο βιομηχανικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ρωσικό στρατό.

Η πόλη βρίσκεται περίπου 700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Στο αεροδρόμιο της Καζάν διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsia).

Η Δημοκρατία του Ταταρστάν ανακοίνωσε στο κανάλι της στο Telegram ότι όλες οι μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο, ενόψει των Χριστουγέννων, ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

