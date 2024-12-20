Τουλάχιστον 32 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών σε σχολεία όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι στη Γαζα

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο «τρομοκράτες της Χαμάς» σε δυο σχολικά συγκροτήματα όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι.

«Οι βομβαρδισμοί από την (ισραηλινή) κατοχή των σχολείων Αλ Καράμα και Σααμπάν, ανατολικά της πόλης της Γάζας, προκάλεσαν τον θάνατο 13 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, συμπληρώνοντας ότι άλλοι περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξαπέλυσαν «πλήγμα ακριβείας» εναντίον «τρομοκρατών της Χαμάς» που χρησιμοποιούσαν αυτές τις εγκαταστάσεις (…) για να προετοιμάσουν και να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων και του κράτους του Ισραήλ». «Είχε ληφθεί σειρά μέτρων πριν από την επίθεση, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος απωλειών αμάχων», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα ανακοίνωσε ότι άλλοι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον «πλήθους που προσπαθούσε να εφοδιαστεί με νερό στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, δυτικά της πόλης της Γάζας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών σε δύο σπίτια σε περίχωρα της Γάζας.

Έναυσμα για τον πόλεμο στη Γάζα αποτέλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε 1.208 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP η οποία βασίζεται σε στοιχεία των ισραηλινών αρχών και περιλαμβάνει επίσης τους ομήρους που βρήκαν τον θάνατο σε συνθήκες αιχμαλωσίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 45.000 Παλαιστίνιοι από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

