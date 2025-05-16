Κλόουν αποκάλεσε ουσιαστικά και πάλι τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή της η Μαρία Ζαχάροβα, επιμένοντας στους προσβλητικούς ισχυρισμούς της. Πρόκειται όπως φαίνεται για νούμερο του Ζελένσκι, ο οποίος ήταν επιτυχημένος κωμικός, και διακρίνεται να φοράει φέσι. Το βίντεο δεν διαρκεί πάνω από 2 δευτερόλεπτα.

«Σας παρουσιάζω πραγματικά βίντεο του Ζελένσκι ακριβώς επτά χρόνια πριν - στις 12 Μαΐου 2018, ονειρευόταν επίσης την Κωνσταντινούπολη, και μάλιστα στον ρόλο ενός κλόουν» αναφέρει σε ανάρτησή της το βράδυ της Πέμπτης.

«Περιμένουμε την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη εδώ και σχεδόν 24 ώρες, να τελειώσει ο κλόουν τις παραστάσεις του, να υποχωρήσουν τα παραισθησιογόνα του και να επιτρέψουν σε όσους έχει απαγορεύσει εδώ και 3 χρόνια να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις», έγραψε νωρίτερα την Πέμπτη στο κανάλι της στο Telegram.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «διακοσμητική» την αντιπροσωπεία της Ρωσίας και αμφισβήτησε την «ικανότητα λήψης αποφάσεων» με συνέπεια την απάντηση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

