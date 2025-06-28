Νέα επίθεση Τραμπ στο CNN: Ψέμματα ότι θέλω να δώσω στο Ιράν $30 δισ. για την κατασκευή μη στρατιωτικών πυρηνικών εγκαταστάσεων

Νέα επίθεση κατά του CNN πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Ποιος από τα Fake News Media λέει ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να δώσει στο Ιράν 30 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή μη στρατιωτικών πυρηνικών εγκαταστάσεων». Δεν έχω ακούσει ποτέ αυτή τη γελοία ιδέα. Είναι απλά ένα ακόμα ΨΈΜΑ που βγάζουν τα Fake News. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ΑΡΡΩΣΤΟΙ!!!.

Ενώ σε αμέσως επόμενη ανάρτηση σημειώνει: «Πού βρίσκει το CNN το «ταλέντο» του; Μόλις παρακολούθησα κάποια Abby Phillip να δίνει διάλεξη στο κοινό της για τους δασμούς και την οικονομία (η οποία κάνει ρεκόρ!). Δεν έχει απολύτως καμία ιδέα για τι πράγμα μιλάει, αυστηρά 3ης κατηγορίας. Ευτυχώς, το κοινό έχει προ πολλού εγκαταλείψει το CNN, και αυτό θα γίνει μόνο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ. ΟΛΟΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ!!!».

Πηγή: skai.gr

