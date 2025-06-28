Σουδάν: 13 νεκροί σε βομβαρδισμούς των παραστρατιωτικών στη Φάσερ του Νταρφούρ

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε νέους βομβαρδισμούς παραστρατιωτικών με πυροβολικό εναντίον της πολιορκημένης πόλης Ελ Φάσερ, στο δυτικό Σουδάν, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή του, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Άλλοι 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά πυροβολικού των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)», πρόσθεσε η πηγή αυτή, αναφερόμενη στην παράταξη που έχει εμπλακεί σε ανελέητο πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023.

Οι ΔΤΥ πολιορκούν την πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ για πάνω από έναν χρόνο, από τον Μάιο του 2023. Έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα εφόδους για κυριεύσουν την πόλη σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων, τη μοναδική πρωτεύουσα πολιτείας σε όλο το αχανές Νταρφούρ που δεν έχει πέσει στα χέρια τους.

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί έγιναν μερικές ώρες αφού το συμβούλιο μετάβασης, όργανο που κυβερνά το Σουδάν, ανέφερε πως ο αρχηγός του στρατού «Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν συμφώνησε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες» να κηρυχθεί «ανθρωπιστική ανακωχή μιας εβδομάδας στην Ελ Φάσερ για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια χιλιάδων αμάχων υπό πολιορκία».

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί εδώ κι εβδομάδες πως οι άμαχοι που έχουν παγιδευτεί στην πόλη είναι αντιμέτωποι με καταστροφική κατάσταση, η πείνα ωθεί οικογένειες ολόκληρες να τρέφονται ακόμη και με φύλλα φυτών.

Οι ΔΤΥ κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του Νταρφούρ τους πρώτους μήνες του πολέμου. Δεν κατάφεραν όμως ποτέ να καταλάβουν την Ελ Φάσερ, παρότι την έχουν θέσει υπό πολιορκία για πάνω από έναν χρόνο.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στους παραστρατιωτικούς δήλωσε χθες πως η διοίκησή τους δεν έλαβε καμιά πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι είναι στα πρόθυρα λιμού στο Βόρειο Νταρφούρ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Από τους δέκα εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένους στο Σουδάν –πρόκειται για τη σοβαρότερη κρίση εξαναγκαστικών εκτοπισμών στην υφήλιο–, σχεδόν το 20% βρίσκεται στο Βόρειο Σουδάν.

