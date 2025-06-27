Με μια μακροσκελή ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εκφράζοντας ανοιχτά την ενόχλησή του για τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν μετά τον πρόσφατο πόλεμο με το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του εκφράζει το παράπονο ότι ενώ γνώριζε πού κρυβόταν ο Χαμενεΐ και συνειδητά επέλεξε να μη δώσει το πράσινο φως για τη δολοφονία του, συγκρατώντας και την τελική ισχυρή επίθεση των Ισραηλινών στο Ιράν, δεν έλαβε ούτε ένα «ευχαριστώ» από την ιρανική ηγεσία. Αντίθετα, όπως λέει, εισέπραξε μόνο «οργή, μίσος και αηδία».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, η οποία τελικά ανεστάλη με δική του παρέμβαση, προκειμένου να αποφευχθεί μαζική απώλεια ζωών και περαιτέρω καταστροφή.

«Τον έσωσα από έναν πολύ άσχημο και εξευτελιστικό θάνατο», τόνισε χαρακτηριστικά και προειδοποίησε ότι αποσύρει κάθε προσπάθεια για άρση κυρώσεων και την αποκατάσταση των σχέσεων με το Ιράν, αναφέροντας ότι η χώρα πρέπει να ενταχθεί στη διεθνή τάξη ή «τα πράγματα θα χειροτερέψουν δραματικά».

Η ανάρτηση Τραμπ:

Γιατί ο αποκαλούμενος «Ανώτατος Ηγέτης», Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας του Ιράν, να λέει τόσο απροκάλυπτα και ανόητα ότι κέρδισε τον πόλεμο με το Ισραήλ, όταν ξέρει ότι η δήλωσή του είναι ψέμα, δεν είναι έτσι. Ως άνθρωπος μεγάλης πίστης, δεν θα έπρεπε να ψεύδεται. οι τρεις κακές πυρηνικές εγκαταστάσεις του ΕΞΑΛΕΙΦΘΗΚΑΝ, και ήξερα ΑΚΡΙΒΩΣ πού είχε κρυφτεί, και δεν θα άφηνα το Ισραήλ, ή τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, μακράν τις Μεγαλύτερες και Ισχυρότερες στον Κόσμο, να του αφαιρέσουν τη ζωή. ΤΟΝ ΕΣΩΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΟ ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ, και δεν χρειάζεται να πει, «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΡΑΜΠ!»

Στην πραγματικότητα, στην τελική φάση του Πολέμου, απαίτησα από το Ισραήλ να φέρει πίσω μια πολύ μεγάλη ομάδα αεροπλάνων, τα οποία κατευθύνονταν απευθείας στην Τεχεράνη, αναζητώντας μια μεγάλη μέρα, ίσως το τελειωτικό χτύπημα! Θα προκαλούσε τρομερή ζημιά και θα σκοτώνονταν πολλοί Ιρανοί. Επρόκειτο να είναι η μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου, μακράν. Τις τελευταίες ημέρες, εργαζόμουν για την πιθανή άρση κυρώσεων και άλλα θέματα, που θα έδιναν πολύ καλύτερες πιθανότητες στο Ιράν για πλήρη, γρήγορη και ολοκληρωτική ανάκαμψη – οι κυρώσεις ΠΟΝΑΝΕ!

Αλλά όχι – αντίθετα, δέχτηκα μια δήλωση γεμάτη οργή, μίσος και αηδία, και αμέσως σταμάτησα κάθε εργασία σχετικά με την άρση των κυρώσεων και άλλα. Το Ιράν πρέπει να επιστρέψει στη ροή της Παγκόσμιας Τάξης, αλλιώς τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Είναι πάντα τόσο θυμωμένοι, εχθρικοί και δυστυχισμένοι, και δείτε πού τους οδήγησε αυτό – μια κατεστραμμένη, καμένη χώρα, χωρίς μέλλον, με αποδεκατισμένο στρατό, φρικτή οικονομία και ΘΑΝΑΤΟ παντού γύρω τους. Δεν έχουν καμία ελπίδα, και θα χειροτερέψουν!

Μακάρι η ηγεσία του Ιράν να συνειδητοποιούσε ότι συχνά κερδίζεις περισσότερα με το ΜΕΛΙ παρά με το ΞΥΔΙ. ΕΙΡΗΝΗ!!!



Πηγή: skai.gr

