Νέα απεργία στη Lufthansa: Χάος στα αεροδρόμια

Συνοπτικά } από ΣΚΑΪ AI toggle Απεργία του προσωπικού καμπίνας της Lufthansa προκαλεί μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, πλήττοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στο τέλος των πασχαλινών διακοπών στη Γερμανία.

Οι απεργοί ξεκίνησαν τη δράση τους από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, προκαλώντας ευρείες αναταράξεις στις αερομεταφορές.

Στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ακυρώθηκαν περίπου 580 από τις 1.350 προγραμματισμένες πτήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild.

Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων προκαλεί η απεργία του προσωπικού καμπίνας της Lufthansa, πλήττοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στο τέλος των πασχαλινών διακοπών.Η απεργία του προσωπικού καμπίνας της Lufthansa προκαλεί «έντονες αναταράξεις» στις αερομεταφορές, πλήττοντας χιλιάδες ταξιδιώτες, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται οι πασχαλινές διακοπές για τα σχολεία στη Γερμανία. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Bild, αποτυπώνοντας το μέγεθος της αναστάτωσης: «Σήμερα κανείς δεν επιστρέφει».



Από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης οι αεροσυνοδοί της εταιρείας προχώρησαν σε απεργία, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί μεγάλος αριθμός πτήσεων σε όλη τη Γερμανία.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ακυρώθηκαν περίπου 580 από τις 1.350 προγραμματισμένες πτήσεις.Στο επίκεντρο οι όροι εργασίας ενόψει θερινής σεζόνΗ απεργία, που προκηρύχθηκε από το συνδικάτο UFO, πλήττει κυρίως τα βασικά αεροπορικά κέντρα της εταιρείας σε Φρανκφούρτη και Μόναχο. Παράλληλα όμως αφορά και πτήσεις της θυγατρικής της, Cityline, σε εννέα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, το Αμβούργο και το Ντίσελντορφ. Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς η πλειοψηφία στηρίζει την κινητοποίηση.Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονται οι όροι εργασίας, με το συνδικάτο να ζητά ελαφρύνσεις στον φόρτο, καλύτερο προγραμματισμό των βαρδιών και συνολική βελτίωση των συνθηκών εργασίας για περίπου 18.000 αεροσυνοδούς. Παράλληλα, ιδιαίτερη ένταση προκαλεί το μέλλον της Cityline, όπου περίπου 800 εργαζόμενοι διεκδικούν ένα κοινωνικό πλάνο εν μέσω αβεβαιότητας για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.Το συνδικάτο υποστηρίζει ότι απέφυγε σκόπιμα κινητοποιήσεις κατά τις ημέρες αργίας του καθολικού Πάσχα, την προηγούμενη εβδομάδα, σε μία προσπάθεια να περιορίσει την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Ωστόσο οι σημερινές κινητοποιήσεις επηρεάζουν άμεσα την επιστροφή τους. Από την πλευρά της, η Lufthansa κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις και καλεί να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων.Η κινητοποίηση του πληρώματος καμπίνας της εταιρείας αποτελεί την τρίτη μεγάλη απεργιακή δράση στη Lufthansa μέσα στο φετινό έτος, η οποία ακολουθεί τις απεργίες των πιλότων: Οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ το ενδεχόμενο και νέων κινητοποιήσεων προσεχώς παραμένει ανοιχτό.Πηγές: Bild, dw, tagesschau

