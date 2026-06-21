Μίκελ Ογιαρθάμπαλ ή αλλιώς, ο «μίστερ-γκολ». Ο 29χρονος Βάσκος επιθετικός είναι «καυτός» και σπάει όλα τα ρεκόρ. Η Ισπανία άργησε να πάρει μπροστά στο φετινό Μουντιάλ, έμεινε στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά βρήκε μπόσικη τη Σαουδική Αραβία και πριν καν από την πρώτη διακοπή για... ενυδάτωση, είχε βάλει τρία γκολ. Τα δύο ποιος άλλος, ο Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος στα τελευταία 13 παιχνίδια της Ισπανίας έχει δώδεκα γκολ (και επτά ασίστ).

Το σερί ξεκίνησε στις 15 Νοέμβρη του 2024 όταν σκόραρε με αντίπαλο τη Δανία. Από τότε είναι ασταμάτητος:

Δύο γκολ με την Ολλανδία και δύο ασίστ με την Γαλλία. Ένα γκολ με την Πορτογαλία στον τελικό του Nations League.

Γκολ με τη Βουλγαρία, τρεις ασίστ με την Τουρκία, γκολ με τη Γεωργία, πάλι γκολ με τη Βουλγαρία, ξανά γκολ, δύο αυτή τη φορά, με τη Γεωργία και μία ασίστ και ένα γκολ με την Τουρκία στο τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν μετράμε καν τα τρία γκολ σε σύνολο 10 λεπτών συμμετοχής στα φιλικά προετοιμασίας.

Και τώρα, με αντίπαλο τη Σαουδική Αραβία για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, κατάφερε σε ένα ημίχρονο μία ασίστ και δύο γκολ.

Το Who is who του Μίκελ Ογιαρθάμπαλ

Ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και σταθερούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης ισπανικής γενιάς, ένας αθλητής που έχει καταφέρει να συνδυάσει τεχνική ποιότητα, ποδοσφαιρική ωριμότητα και αφοσίωση σε ένα και μόνο περιβάλλον, σε αυτό της Ρεάλ Σοσιεδάδ . Από τα πρώτα του βήματα μέχρι την καθιέρωσή του, έχει συνδεθεί σχεδόν απόλυτα με την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα «προϊόντα» της ακαδημίας της.

Γεννημένος στην Εϊμπάρ, ο Ογιαρθάμπαλ ξεχώρισε από μικρή ηλικία για την ικανότητά του να διαβάζει το παιχνίδι και να παίρνει σωστές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δεν είναι ο κλασικός επιθετικός που βασίζεται αποκλειστικά στην ταχύτητα ή στη δύναμη, αλλά ένας παίκτης που λειτουργεί με ευφυΐα, κίνηση χωρίς την μπάλα και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση. Μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξτρέμ όσο και ως δεύτερος επιθετικός ή ακόμη και πιο κεντρικά, προσφέροντας ευελιξία σε κάθε προπονητή.

Η παρουσία του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ υπήρξε καθοριστική για την αγωνιστική άνοδο της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Με σταθερές εμφανίσεις, κρίσιμα γκολ και ηγετική παρουσία μέσα στο γήπεδο, εξελίχθηκε σε αρχηγό και σημείο αναφοράς. Η κορύφωση της συλλογικής του πορείας ήρθε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας, όπου η συμβολή του ήταν καθοριστική, ενώ είχε βοηθήσει και στην κατάκτηση του 2020.

Ο Ογιαρθάμπαλ, φυσικά, ήταν και ο λυτρωτής του τελικού του Euro του 2024, καθώς με δικό του γκολ η Ισπανία έκανε το 2-1 με αντίπαλο την Αγγλία στο 86' και σήκωσε την κούπα.

Πέρα από τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, αυτό που ξεχωρίζει στον Ογιαρθάμπαλ είναι η συνέπεια και η ταπεινότητά του. Δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα, αλλά αφήνει το ποδόσφαιρο να μιλήσει για εκείνον. Σε μια εποχή όπου πολλοί παίκτες αλλάζουν ομάδες και ρόλους συχνά, εκείνος παραμένει πιστός στο πρότζεκτ που τον ανέδειξε, χτίζοντας μια καριέρα βασισμένη στη σταθερότητα και την αφοσίωση.

Ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα ποδοσφαιριστή που συνδυάζει ποιότητα, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.