Σε τεντωμένο σκοινί ισορροπεί πλέον η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές, εν μέσω των συνομιλιών στην Ελβετία και η άρνηση του Ισραήλ να αποχωρήσει από τον Λίβανο και να διακόψει τις επιθέσεις στη Χεζμπολάχ,«τορπιλίζουν» τις συνομιλίες που ξεκίνησαν ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Το Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, απειλεί να αποχωρήσει από τις συνομιλίες, θέτοντας επιτακτικά το θέμα του Λιβάνου, ενώ προειδοποιεί την Ουάσινγκτον για τις απειλές που εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να αντιδράσουν.

Μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε στα ιρανικά ΜΜΕ ότι «αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί και κανένα άλλο θέμα δεν θα συζητηθεί».

Παράλληλα, η αντιπροσωπεία του Ιράν, η οποία κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις ΗΠΑ για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ και αποχώρησε από την αίθουσα των συνομιλιών, ξεκίνησε συζητήσεις για τις κυρώσεις και τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια με την αντιπροσωπεία του Κατάρ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε στα ιρανικά ΜΜΕ ότι οι συνομιλίες της Κυριακής επικεντρώθηκαν στο τέλος του πολέμου, στην άρση των κυρώσεων και στην αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν.

Εκπρόσωπος του Ιράν πρόσθεσε ότι οριστικοποιήθηκε ένα σχέδιο για την άρση των κυρώσεων που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο.

Όλο το χρονικό των τελευταίων εξελίξεων

Ογδόντα λεπτά διήρκεσε ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ υψηλό επίπεδο, με την παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, του προέδρου της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, καθώς και αντιπροσωπεία από το Κατάρ.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων, οι αντιπροσωπείες από το Κατάρ και το Πακιστάν τοποθετήθηκαν ανάμεσα στους απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν.

Όπως είχε ενημερώσει πριν την έναρξη της συζήτησης το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι συνομιλίες σε αυτό το στάδιο θα αφορούσαν κυρίως το τεχνικό μέρος, ώστε να μπει ένα πλαίσιο και να εξελιχθεί η διαδικασία, είτε μέσα στο στενό χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών, είτε με επέκτασή του, εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

Πληροφορίες από το Ιράν ανέφεραν -και με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις σε Λίβανο και Ορμούζ- ότι βασικός στόχος της ιρανικής αντιπροσωπείας ήταν να καταστήσουν σαφές στην άλλη πλευρά, ότι δίχως την εφαρμογή των όρων που προβλέπονται στο Μνημόνιο Κατανόησης, δεν μπορεί να υπάρξει τελική συμφωνία. Επιπλέον, οι Ιρανοί θα ξεκαθάριζαν ότι για να ανοίξουν ξανά το Ορμούζ, θα πρέπει να τερματιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο και να αποχωρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσαν ιρανικά ΜΜΕ., τα οποία μετέδωσαν ότι η ιρανική αντιπροσωπεία κατέθεσε τη διαμαρτυρία της προς την αμερικανική πλευρά για τις «παραβιάσεις της συμφωνίας» και ενημέρωσε ότι «εκτιμά τις επιλογές της Τεχεράνης» μετά τις νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση.

Το πρακτορείο Tasnim, μετέδωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα των συνομιλιών, επικαλούμενη τις απειλές του Αμερικανού προέδριυ.

Σε δήλωσή του, ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έστειλε μήνυμα στην Ουάσινγκτον «να προσέχει τις δηλώσεις της, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποκριθούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιρανική αντιπροσωπεία, αμέσως μετά τις απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ξεκίνησε επαφές με τη διαμεσολαβητική αντιπροσωπεία του Κατάρ, ώστε να συζητήσει τις επιλογές της και να ανακοινώσει τις αποφάσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες του πρώτου γύρου αφορούσαν την κατάσταση στον Λίβανο, ενώ, βάσει προγράμματος, θα ακολουθήσουν άλλοι δύο γύροι, ο ένας με θέμα τα Στενά του Ορμούζ και ο τρίτος με θέμα τα πυρηνικά και τις κυρώσεις κατά του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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