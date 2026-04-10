Ρωσία: Σε 19 χρόνια φυλάκιση για διαφθορά καταδικάστηκε πρώην υφυπουργός Άμυνας

Ο 69χρονος Ποπόφ συνελήφθη το καλοκαίρι του 2024 για διαφθορά που σχετίζεται με την κατασκευή ενός θεματικού στρατιωτικού πάρκου κοντά στη Μόσχα

Πάβελ Ποπόφ

Ένα ρωσικό στρατιωτικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον Πάβελ Ποπόφ πρώην υφυπουργό Άμυνας σε ποινή 19 χρόνων φυλάκισης για διαφθορά, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σε μία υπόθεση, από μια σειρά ποινικών υποθέσεων που έχουν συνταράξει τα υψηλότερα κλιμάκια διοίκησης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο 69χρονος Ποπόφ συνελήφθη το καλοκαίρι του 2024 για διαφθορά που σχετίζεται με την κατασκευή ενός θεματικού στρατιωτικού πάρκου κοντά στη Μόσχα.

TAGS: Ρωσία καταδίκη διαφθορά
