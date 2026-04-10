Η Ουκρανία παίρνει πετρέλαιο από τα κράτη του Κόλπου σε αντάλλαγμα για τη στρατιωτική βοήθεια

Η Ουκρανία θα λάβει ορυκτά καύσιμα από τις χώρες του Κόλπου ως αντάλλαγμα για την αμυντική βοήθεια που παρέχει εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κίεβο συνήψε αμυντικές συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Μάρτιο, ωστόσο τότε δεν είχαν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενό τους.

Το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες στέλνει σμήνη από drones στις χώρες του Κόλπου ως αντίδραση στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις και οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή στράφηκαν προς το Κίεβο για βοήθεια, καθώς η Ουκρανία έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την κατάρριψη drones.

Τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι έστειλε περισσότερους από 200 Ουκρανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να βοηθήσουν στην απόκρουση των φθηνών drones τύπου Shahed του Ιράν, που είναι παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζει η Ουκρανία από τις ρωσικές επιθέσεις.

«Έχουμε συνάψει δεκαετείς συμφωνίες με τρεις χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι, σε αντάλλαγμα για την εμπειρογνωμοσύνη της, η Ουκρανία θα λάβει αντιπυραυλικά συστήματα, οικονομική βοήθεια και, κυρίως, προμήθειες αργού πετρελαίου και ντίζελ.

«Θα πάρουμε αργό πετρέλαιο που θα παραδοθεί σε διυλιστήρια της Ευρώπης για επεξεργασία», ανέφερε ο Ουκρανός ηγέτης, σημειώνοντας πως στη συμφωνία περιλαμβάνεται και το ντίζελ.

Το Κίεβο έχει τεράστια έλλειψη καυσίμων, λόγω των συνεχών επιθέσεων της Ρωσίας κατά των αποθηκών καυσίμων.

Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν επίσης εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ η κυβέρνηση έχει παραδεχτεί ότι εξαρτάται από ξένους προμηθευτές για περίπου το 85% των αποθεμάτων καυσίμων της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, οι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν περιορισμούς στη χρήση ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία αρμάτων μάχης και άλλων θωρακισμένων οχημάτων, στο μέτωπο.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε εξασφαλίσει αρκετά καύσιμα για το επόμενο έτος και ότι παρόμοιες συμφωνίες βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ομάν, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Πηγή: skai.gr

