Νέα «άνοιξη» στη σχέση Άγκυρας-Λονδίνου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Υπογράφηκε στο Λονδίνο η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου, επικεντρωμένη κυρίως στην αμυντική βιομηχανία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χαρακτήρισε τη συμφωνία "ορόσημο" για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Χακάν Φιντάν έκανε αναφορά στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεπεραστεί.

Μετά από την υπογραφή του σημαντικού Εγγράφου για το Πλαίσιο Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας, που έλαβε χώρα την Πέμπτη στο Λονδίνο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, που συνυπέγραψε το έγγραφο με την Βρετανίδα ομόλογό του Ιβέτ Κούπερ, αναφέρθηκε στην σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεπεραστεί.



Μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Φιντάν είπε ότι βρίσκεται σε σχεδόν καθημερινή επαφή με τα εμπλεκόμενα μέρη και ότι υπάρχουν ένα-δυο ζητήματα μόνο που καθυστερούν τη διαδικασία, ιδίως σε σχέση με τα πυρηνικά, αλλά κατά τη γνώμη του αυτά μπορούν να επιλυθούν.



Η Άγκυρα είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη από την αναβάθμιση των σχέσεων της με το Λονδίνο, ύστερα από την υπογραφή της Στρατηγικής Συμφωνίας Πλαίσιο, που επεδίωκε εδώ και καιρό.



Ο Χακάν χαρακτήρισε τη συμφωνία «ορόσημο», καθώς δύο μεγάλα έθνη που είναι και τα δύο μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είπε, ενώ δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαθέτουν μεγάλους πληθυσμούς, οικονομική ισχύ, βιομηχανική ικανότητα και δυνατότητες που τις αλληλοσυμπληρώνουν. Το σχετικό έγγραφο αφορά την οικονομία, την τεχνολογία, το εμπόριο, την αμυντική βιομηχανία, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ, ενώ όπως είναι γνωστό τον περασμένο Οκτώβριο η Τουρκία συμφώνησε νααγοράσει 20 νέα Eurofighter Typhoon από τη Βρετανία, ενισχύοντας την αεράμυνά της.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον περασμένο Οκτώβριο, είχε υπογράψει τηνπρώτη συμφωνία συνεργασίας με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Τότε ο Τούρκος πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία «σημείο καμπής» και είχε δηλώσει ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν κοινά έργα αμυντικής βιομηχανίας.

Επίθεση κατά του Ισραήλ

Η αναβάθμιση της συνεργασίας Τουρκίας- Βρετανίας, με την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δυο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, έδωσε αφορμή στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να εξαπολύσει ευθεία επίθεση κατά του Ισραήλ. Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης χαρακτήρισε «το Ισραήλ άμεση απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια» και προέτρεψε για μια «συλλογική» διεθνή αντίδραση, υποστηρίζοντας ότι η αυξανόμενη αστάθεια δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται μέσα από ένα καθαρά περιφερειακό πρίσμα και τα κράτη δεν μπορούν πλέον να «αναθέτουν σε τρίτους την ασφάλειά τους, τη διπλωματία τους ή τη στρατηγική τους φαντασία».

Πηγή: Deutsche Welle

