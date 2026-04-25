Μήνυμα-κάλεσμα στη Μόσχα και στον Βλαντίμιρ Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αζερμπαϊτζάν έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, κατά την οποία δήλωσε ότι «η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία, στο Αζερμπαϊτζάν, αν η Μόσχα είναι από την πλευρά της έτοιμη».

Ζελένσκι και Αλίγιεφ συζήτησαν, μεταξύ άλλων, συνεργασία σε επίπεδο ενέργειας και στρατιωτικής βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.