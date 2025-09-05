Λιθουανία: Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ευρώπη για περικοπές στη στρατιωτική βοήθεια

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές χώρες την περασμένη εβδομάδα ότι η στρατιωτική υποστήριξη στο πλαίσιο ενός προγράμματος γνωστού ως «Section 333» θα μειωθεί στο μηδέν από το επόμενο οικονομικό έτος, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Λιθουανίας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

