Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιθουανία: Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ευρώπη για περικοπές στη στρατιωτική βοήθεια

«Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι η στρατιωτική υποστήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Section 333» θα μειωθεί στο μηδέν»

Ευρωπαϊκός στρατός

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές χώρες την περασμένη εβδομάδα ότι η στρατιωτική υποστήριξη στο πλαίσιο ενός προγράμματος γνωστού ως «Section 333» θα μειωθεί στο μηδέν από το επόμενο οικονομικό έτος, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Λιθουανίας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Ευρώπη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark